Τα projections για τις ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πως κλείνει το κεφάλαιο Κατάρ για την ΑΒΑΞ και μια απαράδεκτη ρύθμιση για τα αδέσποτα

Οι ΑΠΕ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερε και στο πρώτο εξάμηνο του 2024 να επιβεβαιώσει τον κυρίαρχο ρόλο της στις ελληνικά αγορά ΑΠΕ, με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Η αύξηση των εσόδων κατά 42,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αγγίζοντας τα 150,4 εκατ. ευρώ, δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής ενέργειας αλλά και της διεύρυνσης της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση του έργου Kafireas, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, προσθέτοντας 131 MW στην εγκατεστημένη ισχύ, φτάνοντας συνολικά τα 1.227 MW. Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 35% στα 96,5 εκατ. ευρώ, παρά την ελαφρά μείωση του περιθωρίου στο 64,2%, καταδεικνύει την συνεχιζόμενη κερδοφορία στον τομέα των ΑΠΕ. Η σημαντική άνοδος των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), που έφτασαν τα 69,4 εκατ. ευρώ από 46,5 εκατ. ευρώ το 2023, υπογραμμίζει την αυξανόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, η άνοδος των καθαρών κερδών κατά 57,4%, στα 28,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των ΑΠΕ. Η αύξηση του συντελεστή φόρτισης στο 30,3%, από το 27,6% πέρυσι, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή ενέργειας που άγγιξε τις 1.575 GWh, υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική της εταιρείας να εκμεταλλευτεί τις θετικές καιρικές συνθήκες και την απόδοση των νέων έργων, όπως το Kafireas. Αυτή η δυναμική ενισχύεται περαιτέρω από το φιλόδοξο πλάνο της εταιρείας για την ολοκλήρωση 600 MW νέων έργων μέχρι το 2025, αλλά και τον μακροπρόθεσμο στόχο των 6,0 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.

Το ανεκτέλεστο έργο

Σημαντική δυναμική καταγράφει ο κατασκευαστικός τομέας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το ανεκτέλεστο έργο της εταιρείας να φτάνει τα 5 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις καθώς και έργα που αναμένεται να υπογραφούν, τα οποία αφορούν κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις και ιδία έργα του Ομίλου. Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει επιπλέον έργα ύψους 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Το 75% του ανεκτέλεστου αφορά σε ιδιωτικά έργα, με το 55% να συνδέεται με έργα ιδίων επενδύσεων, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας προς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάσθηκαν χθες στους αναλυτές, ο Οδικός Άξονας της Εγνατίας αντιστοιχεί σε 0,7 δισ. ευρώ. Τα οδικά έργα σε Κεντρική Ελλάδα, Νέα Οδό, Ολυμπία και Βόρεια Κρήτη φτάνουν τα 0,6 δισ. ευρώ. Το έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αμφιλοχία ανέρχεται επίσης σε 0,6 δισ. ευρώ.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι υπολογίζεται σε 0,5 δισ. ευρώ. Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί κοστολογούνται στα 0,3 δισ. ευρώ, ενώ τα ξενοδοχεία και γραφεία αντιπροσωπεύουν το ίδιο ποσό των 0,3 δισ. ευρώ. Τα σιδηροδρομικά έργα φτάνουν τα 0,2 δισ. ευρώ και τα δίκτυα ενέργειας ανέρχονται σε 0,1 δισ. ευρώ. Τέλος, άλλα έργα έχουν αξία 0,5 δισ. ευρώ.

ΑΒΑΞ: Κλείνει το κεφάλαιο Κατάρ

Το κεφάλαιο Κατάρ και συγκεκριμένα το κεφάλαιο του Qatar Foundation Stadium κλείνει οριστικά για τον Όμιλο ΑΒΑΞ το Νοέμβριο του 2024, με την ολοκλήρωση των τελικών πληρωμών προς τον τοπικό εταίρο Fahad Trading W.L.L. Η ΑΒΑΞ προχώρησε για πρώτη φορά στην πλήρη ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στο Κατάρ, ενσωματώνοντας την AVAX ME στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019. Αυτό έγινε καθώς αντικατέστησε τον όμιλο J&P (Overseas) Ltd, που βρισκόταν σε εκκαθάριση, για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση τοπικών έργων, όπως το στάδιο Qatar Foundation, το οποίο φιλοξένησε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Η συνεργασία της ΑΒΑΞ με πρώην θυγατρικές της J&P (Overseas) Ltd, που πλέον ελέγχονται από την AVAX ME, οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής της εταιρείας στο έργο. Παράλληλα, εξαγοράστηκαν σημαντικές υπεργολαβίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων για τρίτους στο Κατάρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενσωμάτωσης, αναγνωρίστηκαν μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις και ανεκτέλεστα έργα, που επιβάρυναν την ΑΒΑΞ, κυρίως λόγω των προβλημάτων με την εκκαθάριση της J&P (Overseas) Ltd.

Η μη είσπραξη οφειλών ύψους περίπου 140 εκατ. δολαρίων δημιούργησε ταμειακά προβλήματα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν συζητήσεις με τον τοπικό εταίρο Fahad Trading WLL για την εξαγορά των συγκεκριμένων εταιρειών. Τελικά, η ΑΒΑΞ αποφάσισε να προχωρήσει στην πώληση αυτών των εταιρειών. Παρά τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των δραστηριοτήτων της στο Κατάρ στον τοπικό εταίρο το 2023. Η συμφωνία, που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2023, περιλάμβανε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 29,4 εκατ. ευρώ, με τις επτά πρώτες δόσεις να έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι σήμερα, ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Επιπλέον, το υπόλοιπο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί όταν οι εταιρείες Conspel Qatar και J&P Qatar, στις οποίες η AVAX Middle East κατέχει το 49%, μεταβιβαστούν πλήρως στον τοπικό εταίρο. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες. Αν δεν ολοκληρωθεί, η AVAX δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να πληρώσει τα συγκεκριμένα ποσά στην Qatar National Bank.

Μνημόνια και ελαιοτριβεία

Το ότι η Ελλάδα στα χρόνια των Μνημονίων είχε γίνει πεδίο άκρατων πειραματισμών μας θύμισε διάταξη που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της χώρας να ιδρύουν και να λειτουργούν ελαιοτριβεία. Πρόκειται για μια δραστηριότητα συνδεδεμένη με τον παραγωγικό τομέα της αγροτικής οικονομίας, την οποία σήμερα οι δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα να ασκούν, παρά μόνο μέσω των δημοτικών τους επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών, ακόμη και όταν οι ίδιοι είναι ιδιοκτήτες των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές, όπου η λειτουργία μικρών ελαιοτριβείων ενισχύει την τοπική παραγωγή και παρέχει τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες ελαιοπαραγωγούς να συλλέξουν τις ελιές τους και να παράγουν λάδι. Λόγω της νέας αυτής νομοθέτησης, δεν μπορούσαμε παρά να θυμηθούμε το 2012, τότε που η Ελλάδα βίωνε τον απόλυτο πειραματισμό στις πολιτικές της οικονομικής επιβίωσης. Στο Eurogroup εκείνης της εποχής, είχαν παρουσιαστεί από Έλληνες υπουργούς εκθέσεις της McKinsey, οι οποίες πρότειναν τη δραστική μείωση του αριθμού των ελαιοτριβείων της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι «φωστήρες» των εκθέσεων πρότειναν να αντικατασταθούν τα 1.200 ελαιοτριβεία που λειτουργούσαν τότε, με δύο mega-ελαιοτριβεία δυναμικότητας 100.000-150.000 τόνων το καθένα, ως μέτρο για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα, η πραγματικότητα της τοπικής αγροτικής παραγωγής φαίνεται να αποδεικνύει την ανάγκη για αποκέντρωση και στήριξη των μικρών μονάδων.

Αποποίηση ευθυνών και για τα αδέσποτα

Η νέα νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, η οποία απαλλάσσει τους δήμους από την ευθύνη για τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς ευθυνών στους πολίτες. Με την απόφαση αυτή, η πολιτεία ουσιαστικά παραδέχεται την αδυναμία της να διαχειριστεί το πρόβλημα των αδέσποτων, αφήνοντας οδηγούς και ασφαλιστικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των δυσάρεστων καταστάσεων.

Είναι αδιανόητο να υποστηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι είναι «πρακτικά αδύνατη» η λήψη μέτρων, τη στιγμή που τα δικαστήρια έχουν επανειλημμένα καταδικάσει δήμους για μη περισυλλογή αδέσποτων ζώων, αναγνωρίζοντας την ευθύνη τους. Αντί να ενισχυθεί το πλαίσιο και να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις για την αμέλεια των δημοτικών αρχών, η νέα ρύθμιση επιλέγει τον δρόμο της αποποίησης ευθυνών. Η νομολογία έχει δείξει ότι η αδράνεια των δήμων κοστίζει ζωές, με δεκάδες αποφάσεις Διοικητικών Πρωτοδικείων να αποζημιώνουν τις οικογένειες θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων λόγω αδέσποτων ζώων.

Ωστόσο, αντί να βελτιώσει τη διαχείριση του προβλήματος, το κράτος επιλέγει να απομακρυνθεί εντελώς από την ευθύνη, επιβαρύνοντας τους πολίτες και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.