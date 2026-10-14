Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε τις πιο τρυφερές φωτογραφίες.

Μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν θέλησε να κάνει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, αναρτώντας μερικές φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, μέσω Instagram stories δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παιδική του ηλικία, τις βόλτες στη θάλασσα και τις πόζες μπροστά από το πατρικό του σπίτι.

Ο ίδιος φαίνεται πως βρέθηκε στο σπίτι όπου μεγάλωσε, με την επίσκεψη να παίρνει γρήγορα μία νοσταλγική όψη.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, είχε αναρτήσει σε μία ιδιαίτερα τρυφερή δημοσίευση.

Αφορμή στάθηκε η ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του, ο οποίος πριν από έναν χρόνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο γνωστός παρουσιαστής, θέλησε να αφήσει το δικό του μήνυμα στον πατέρα του. Δημοσιεύοντας μία κοινή του φωτογραφία, έγραψε:

« 00:01 ήταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή.

Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε».

{https://www.instagram.com/p/DeP331CsTPr/?hl=el}