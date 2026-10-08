Στην πραγματικότητα, το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος.

Το ουράνιο τόξο είναι πάντα εντυπωσιακό και συνήθως οι περισσότεροι αντιδρούν με τον ενθουσιασμό… παιδιού όταν το βλέπουν. Πόσο μάλλον όταν το αντικρίζουν σε πλήρη κύκλο.

Αυτό είχαν την τύχη να δουν στο Σίδνεϊ, το περασμένο Σάββατο (3/10), όταν εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο, πάνω από την πόλη.

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Κολυδάς: Το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος

Σε παλιότερη ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς είχε εξηγήσει πως στην πραγματικότητα το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως, που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού.

Ο λόγος που βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος είναι ότι ο ορίζοντας «κόβει» τον κύκλο και έτσι αντικρίζουμε μόνο το επάνω μέρος του. «Ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο)», ανέφερε ο μετεωρολόγος σε ανάρτηση που είχε κάνει πέρυσι, όταν είχε γίνει ξανά viral ένα βίντεο με ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο.

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{https://x.com/KolydasT/status/1971156819046187433}