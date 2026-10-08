Μερικά επιπλέον λεπτά στη δουλειά ήταν αρκετά για οδηγήσουν την εργαζόμενη στην παραίτηση. Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, τα likes και τα σχόλια.

Μία εργαζόμενη, με το όνομα Kayla αποφάσισε την Κυριακή το βράδυ να ανακοινώσει την παραίτησή της, στέλνοντας στον εργοδότη της ένα email που πολύ γρήγορα έγινε viral στα social media.

Ο λόγος για τον οποίο η εργαζόμενη αποφάσισε να αφήσει τη συγκεκριμένη δουλειά, ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα χρειάστηκε να παρατείνει το ωράριό της για περίπου 25 λεπτά προκειμένου να παραβρεθεί σε μία συνάντηση.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής, έστειλε στον εργοδότη της ένα email, ενημερώνοντάς τον ότι δεν θα εμφανιστεί στη δουλειά τη Δευτέρα – ούτε και καμία άλλη ημέρα.

Το βίντεο της εργαζόμενης που έγινε viral

Το σχετικό βίντεο στα social media αναρτήθηκε από άλλη χρήστη του TikTok η οποία πρόσθεσε και σχολίασε ένα μέρος του μηνύματος που έστειλε η Kayla στον πρώην εργοδότη της.

Το email ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ξέρω ότι είναι Κυριακή βράδυ, αλλά δεν θα έρθω αύριο ή ποτέ ξανά».

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Ωστόσο, η απόφασή της δεν φαίνεται να σχετίζεται αποκλειστικά στην παράταση του ωραρίου της. Στο ίδιο μήνυμα, η εργαζόμενη αποκάλυψε ότι είχε ήδη βρει άλλη θέση εργασίας και μάλιστα στην ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία της προσέφερε και τον διπλάσιο μισθό από αυτόν που μέχρι στιγμής πληρωνόταν.

Το συγκεκριμένο βίντεο, έγινε πολύ γρήγορα viral συγκεντρώνοντας περισσότερα από 51.000 likes, ενώ στα σχόλια οι χρήστες χωρίστηκαν σε δύο «στρατόπεδα».

{https://www.tiktok.com/@corporateninah/video/7672184639737433358}

Από τη μία, αρκετοί υποστήριξαν την απόφαση της εργαζόμενης, θεωρώντας ότι η τεράστια διαφορά στις αποδοχές και τη μισθοδοσία της δείχνει πως μάλλον δεν αμειβόταν σωστά από την προηγούμενη εργασία της.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι χρήστες χαρακτήρισαν την παραίτησή της ως έναν «αντιεπαγγελματικό» τρόπο προσέγγισης.

Μάλιστα, η ίδια η Kayla εμφανίστηκε στα σχόλια, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν εκείνη που βρισκόταν πίσω από το συγκεκριμένο email, την ίδια ώρα που δήλωνε «πολύ πιο ευτυχισμένη».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ωστόσο, άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το αν ένας εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει για την αποχώρησή του τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Τελικά, για την Kayla, τα 25 λεπτά ήταν μονάχα η αφορμή.