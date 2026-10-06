Ο Μαρτίνεζ την κατηγόρησε για κακοποίηση του Μασέο, η Μπέρι δίνει τη δική της εκδοχή.

Η Χάλι Μπέρι τόνισε ότι ποτέ δεν κακοποίησε τον γιο της, μετά την προσφυγή του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, στη δικαιοσύνη, ο οποίος την κατηγόρησε για τέτοια συμπεριφορά, εξασφαλίζοντας προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της ηθοποιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μαρτίνεζ έκανε αίτηση για την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους, Μασέο, ο οποίος έγινε 13 ετών τη Δευτέρα, κατηγορώντας την Μπέρι ότι τον κακοποίησε σωματικά στις 26 Σεπτεμβρίου. Ακόμα, ανέφερε ότι υπήρχαν «κι άλλα περιστατικά κακοποίησης» τα τελευταία χρόνια.

Την 1η Οκτωβρίου δικαστής ενέκρινε τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Μπέρι, η οποία στη συνέχεια ζήτησε από το δικαστήριο να αποκατασταθεί η συμφωνία για συνεπιμέλεια, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστου του 2023, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους.

Χάλι Μπέρι: «Δεν θα πλήγωνα ποτέ το παιδί μου»

Σε δήλωση που κατέθεσε σε δικαστήριο στις 5 Οκτωβρίου, η Μπέρι ανέφερε: «Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ σωματικά, συναισθηματικά ή με άλλο τρόπο τον Μασέο. Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βοηθώ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είμαι αυτουργός βίας. Δεν θα πλήγωνα ποτέ το παιδί μας».

Στο παρελθόν, η Χάλι Μπέρι έχει δηλώσει ότι έχει βιώσει ενδοοικογενειακή βία ως παιδί, αλλά και από πρώην σύντροφο στην ενήλικη ζωή της, χωρίς να κατονομάσει τους δράστες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χάλι Μπέρι λέει ότι ο γιος της την έσπρωξε όταν ταράχτηκε

Στο δικαστικό έγγραφο, η Μπέρι διαψεύδει την εκδοχή του Μαρτίνεζ για το περιστατικό της 26ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο δεν ήταν παρών ο ίδιος. Ο Γάλλος ηθοποιός υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του θύμωσε με τον γιο τους, ενώ εκείνος έπαιζε videogame εικονικής πραγματικότητας, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον πνίγει.

Η Μπέρι το αρνήθηκε αυτό και κατέθεσε βίντεο που, σύμφωνα με την ίδια, «έρχεται σε ευθεία αντίθεση» με την εκδοχή του Μαρτίνεζ, όπως και μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο τους. «Τα μηνύματα που έστειλα στον Ολιβιέ αντικατοπτρίζουν την αναστάτωσή μου αφού ο Μασέο έγινε σωματικά επιθετικός απέναντί μου, όχι κάποια δική μου σωματική ενέργεια προς τον Μασέο», έγραψε.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι μπήκε στο δωμάτιο του γιου της, προκειμένου να του πει να σταματήσει να παίζει, προτού αρχίσει να τον βιντεοσκοπεί, επειδή εκείνος συνέχισε. Όταν ο γιος της παρατήρησε ότι τον βιντεοσκοπούσε, της άρπαξε το κινητό και άρχισαν να «καβγαδίζουν παιχνιδιάρικα», όπως «κάνουν συνήθως». Πρόσθεσε ότι ποτέ δεν έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μασέο, δεν τον έπνιξε, δεν εμπόδισε την αναπνοή του, ούτε του είπε να παραδοθεί.

Η 60χρονη παραδέχθηκε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν γιος της ταράχτηκε «απροσδόκητα» και την έσπρωξε, ενώ κάποια στιγμή ανέβηκε στον επάνω όροφο ο αρραβωνιαστικός της, Βαν Χαντ. Υποστήριξε ότι ο Μασέο την έσπρωξε ξανά, όταν εκείνη προσπάθησε να του πάρει τα ακουστικά. Ο Χαντ μπήκε ανάμεσά τους, προτού ο γιος της απειλήσει ότι θα τηλεφωνούσε στον πατέρα του και θα έφευγε από το σπίτι.

Η Μπέρι έστειλε μήνυμα στον Μαρτίνεζ «παρακαλώντας» τον να βάλει όρια στον γιο τους, αλλά επέτρεψε στον Μασέο να περάσει το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο με τον πατέρα του. Όταν έφυγε, δεν είχε σημάδια στον λαιμό ή το σώμα του, ανέφερε και διέψευσε τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ ότι ζήτησε συγγνώμη επειδή τον έβλαψε. «Είπα στον Ολιβιέ ότι ένιωθα “απαίσια για αυτό που συνέβη”, κάτι που ίσχυε», έγραψε, εξηγώντας ότι ήταν αναστατωμένη επειδή η βραδιά με τον γιο της κατέληξε σε σύγκρουση.

Χάλι Μπέρι: Κανένας ισχυρισμός για κακοποίηση τις ημέρες που ακολούθησαν

Ο Μαρτίνεζ δεν διατύπωσε κανένα ισχυρισμό για κακοποίηση τις ημέρες που ακολούθησαν, ούτε όταν και οι δυο τους πήγαν στο σχολείο του Μασέο στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Μπέρι. Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι ο πρώην σύζυγός της φαινόταν χαλαρός με την αλλαγή του προγράμματος των επισκέψεων για εβδομάδα που θα ακολουθούσε, με αφορμή τα γενέθλια του αγοριού.

Η Μπέρι τάχθηκε κατά της χορήγησης της αποκλειστικής επιμέλειας του γιου στον Μαρτίνεζ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση «να παρέχει καθοδήγηση με επίκεντρο το παιδί» και πρόσθεσε ότι το σχολείο του Μασέο έχει εκφράσει ανησυχία για τη συμπεριφορά του. Εξήγησε ότι ο Μασέο είναι νευροδιαφορετικός και έχει ανάγκες που απαιτούν επαγγελματική βοήθεια, ενώ επεσήμανε ότι σε προηγούμενο δικαστικό έγγραφο ανέφερε πως ο γιος της μπορεί να είναι «θυμωμένος και επιθετικός» όταν επιστρέφει από το σπίτι του πατέρα του.

Τέλος, επεσήμανε ότι στο παρελθόν έχει συγκρουστεί με τον Μαρτίνεζ σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για το γιο τους, εξηγώντας ότι εκείνη είναι υπέρ αλλαγών στη φροντίδα του και ενός προγράμματος που το παιδί θα περνά μια εβδομάδα- όχι μερικές ημέρες- σε κάθε σπίτι, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις.

Πηγή: People