«Οι κόρες της Αρετής», γράφουν απόψε την ιστορία τους.

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», η Μαριάννα Τουμασάτου, η Ασημένια Βουλιώτη και η Γεωργία Μεσαρίτη βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή Happy Day και την Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησαν για τη σειρά και τους ρόλους τους.

Ξεκινώντας τη συζήτηση και σε ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσική για το πως νιώθουν για την αποψινή πρεμιέρα, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε:

«Νιώθουμε χαρά. Ανυπομονούμε όλοι να το δούμε. Όταν είχε γίνει η πρεμιέρα για μας, για να το δούμε μεταξύ μας οι συντελεστές, είχαμε πάει όλοι και περιμέναμε πότε θα ξεκινήσει. Είδαμε κι εμείς ένα επεισόδιο. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη δουλειά. Αυτό τους έλεγα και εκείνο το βράδυ. Είμαι ευγνώμων που είμαι με τα κορίτσια, με την Ασημένια μου την ξαναέφερε στο δρόμο μου Θεούλης. Μου έφερε στο δρόμο μου και τη Γεωργία. Ένα team συγκλονιστικό. Το σκηνοθετικό είναι ένα αριστούργημα, οι διευθυντές φωτογραφίας μας το ίδιο, όλη η τεχνική μας, ο ήχος μας, οι συνάδελφοι δηλαδή είναι ένα πράγμα η χαρά του παίκτη».

«Οι κόρες της Αρετής»: Όσα είπα οι πρωταγωνίστριες της σειράς για τους ρόλους τους

Για τον ρόλο της είπε: «Η Αρετή είναι μια τοξική γυναίκα, επί της ουσίας με πάρα πολύ καλές προθέσεις, αλλά οι καλές προθέσεις πάντα από εκεί ξεκινάς και να κάνεις ένα κακό. Προσπαθεί να δώσει στα παιδιά της ένα καλύτερο μέλλον, αλλά έτσι όπως το βλέπει αυτή, που είναι σίγουρο ότι δεν το βλέπει καλά».

Η Αρετή προσπαθεί να καθοδηγήσει τις κόρες της με έναν τρόπο που επί της ουσίας σας εγκλωβίζει σε συμπεριφορές που δε θέλετε, ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Ασημένια Βουλιώτη να απαντά:

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«Ναι, εγώ σαν Ναταλία δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό. Δηλαδή φέρω ένα δικό μου κόσμο. Είμαι αγρίμι και αντιστέκομαι πάρα πολύ στη μανούλα μου που πολύ αγαπώ σαν Ασημένια τη Μαριαννούλα, αλλά σαν Ναταλία φέρει πολύ αντίσταση. Είναι ανεξάρτητη, αντιστέκεται».

Η Γεωργία Μεσαρίτη είπε για το ρόλο της: «Ενώ ζούμε τα ίδια με την Ναταλία, η καθεμία αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή τη συνθήκη. Εγώ είμαι πιο έρμαιο της κατάστασης, η Ναταλία είναι πιο επαναστάτρια στον χαρακτήρα. Υπάρχει πολλή αγάπη για τη μαμά και πολλή πίεση».

Η Μαριάννα Τουμασάτου συνεχίζει λέγοντας: «Η Αρετή θέλει να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, αλλά την καλύτερη ζωή τη φτιάχνει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή το καλύτερο για μένα δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο για σένα. Οπότε αφήνουμε τα παιδάκια μας να βρουν και λίγο το δρόμο τους. Η Αρετούλα μας δε θέλει να το κάνει αυτό».

Η Ασημένια Βουλιώτη για τα γυρίσματα και την αίσθησή της για τη σειρά, είπε: «Έχουμε κάνει τα πρώτα επεισόδια. Τώρα συνεχίζουμε και γυρίζουμε. Είδαμε και το πρώτο επεισόδιο, οπότε έχουμε μια αίσθηση. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί μου αρέσει και το έχω».

«Το έχω ανάγκη σαν τηλεθεατής και νομίζω και οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουμε δραματικές σειρές που να έχουν χιούμορ γιατί αυτά θεωρώ ότι πάνε πακέτο. Έχει πολύ ωραία φωτογραφία και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά φανταστικό».

Όσον αφορά στη σκηνοθεσία και τους νέους ηθοποιούς, η Μαριάννα Τουμασάτου είπε: «Η εικόνα και η αίσθηση των σκηνοθετών μας είναι καινούργια. Έχει, είναι, φέρει έναν αέρα καινούργιου. Τα παιδιά δεν είναι καινούργια, δεν είναι την πρώτη τους δουλειά, αλλά είναι σίγουρα πολύ δυνατά με την έννοια του μοντέρνου, με την έννοια του. Επίσης, η σειρά έχει και τα στοιχεία της παλιάς Ελλάδας. Δηλαδή η γειτόνισσα η κουτσομπόλα που έρχεται να σε πειράξει. Λαϊκές γειτονιές που είναι οι αυλές είναι ακόμα το ίδιο και αυτό έχουνε κερδίσει τα παιδιά».

Και συνέχισε: «Έχουνε κρατήσει την ατμόσφαιρα που χρειάζεται και φυσικά έχουν επιτρέψει το χιούμορ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που είπε Ασημένια, έχει δίκιο, γιατί οι περισσότερες δραματικές σειρές είναι στεγνές με την έννοια του, της ανάσας. Ασχολούνται μόνο με το δραματικό κομμάτι και μπορεί να υπάρχει ένας ρόλος που να είναι λίγο. Σε εμάς είναι όπως είναι όλοι οι άνθρωποι… Απόψε το επεισόδιο θα το δω με την οικογένειά μου».

Τέλος, η Ασημένια Βουλιώτη και η Γεωργία Μεσαρίτη μάς αποκάλυψαν ότι θα το δουν μαζί απόψε το επεισόδιο γιατί, εκτός από συμπρωταγωνίστριες είναι και πολύ καλές φίλες και έχουν μια απίστευτη χημεία διότι ήταν συμμαθήτριες στη Δραματική Σχολή.

{https://www.youtube.com/watch?v=g-M0tQzqink}