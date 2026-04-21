Αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί κατά διαστήματα.

Επέστρεψε στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Ελένη Χατζίδου, η οποία απουσίαζε χθες λόγω ενός θέματος υγείας.

Η τραγουδίστρια μίλησε για το πρόβλημα υγείας, που την ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια.

«Θα σας άφηνα έτσι; Πείτε μου. Εντάξει, εδώ είμαστε. Ελπίζω να είμαι σε όλη την εκπομπή. Όχι, όλα καλά θα πάνε. Οφείλω να σας πω τι συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, είτε πιο έντονους είτε άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολα, δεν μπόρεσα να διαχειριστώ ούτε χθες αυτό που μου συνέβη. Όσοι υποφέρετε από ιλίγγους καταλαβαίνετε, είναι κάτι τρομακτικό, πολύ περίεργο να μη μπορείς να σταθείς, να κάνεις κουμάντο στον εαυτό σου και να βρεις λίγη ησυχία», αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου.

«Είναι κάτι που έρχεται, φεύγει, υπάρχουν βοηθήματα, γιατροί. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν ή να έρχονται πιο αραιά. Σου μένει ο φόβος και η ανασφάλεια ότι κάτι μπορεί να σου ξανασυμβεί. Μου έχουν στείλει και μηνύματα ο κόσμος που υποφέρει από το ίδιο», τόνισε.

