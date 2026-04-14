Γιατί κρατούν τους ανθρώπους σε απόσταση;

Υπάρχει μια διαδεδομένη παρανόηση γύρω από τους ενήλικες που δεν έχουν στενούς φίλους, ότι είναι αντικοινωνικοί, ψυχροί ή δύσκολοι. Όμως η ψυχολογία, μας λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν αποφεύγουν τις σχέσεις επειδή δεν τις θέλουν, αλλά επειδή κάποτε έμαθαν ότι η εγγύτητα μπορεί να πονάει.

Τελευταία σκεφτόμουν έναν φίλο μου, ας τον πούμε Ματ. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που όλοι συμπαθούν. Σε ένα μπάρμπεκιου θα μιλήσει με όλους, θα κάνει αστεία, θα θυμηθεί λεπτομέρειες για τη ζωή σου. Κι όμως, μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, δεν τον έχω δει ούτε μία φορά να ζητά βοήθεια. Ούτε μία. Και το πιο ανησυχητικό; Αναγνώρισα τον εαυτό μου σε αυτό.

Μια μέρα, καθισμένος στο αυτοκίνητο μετά από μια δύσκολη μέρα, κοίταζα τις επαφές μου χωρίς να μπορώ να καλέσω κανέναν. Όχι επειδή δεν είχα ανθρώπους. Αλλά επειδή δεν ένιωθα οτι κάποιες είναι σωστός. Εκεί συνειδητοποίησα κάτι σημαντικό, οτι δεν ήταν πρόβλημα επαφών, αλλά δικό μου πρόβλημα.

Από έξω, άνθρωποι σαν τον Ματ φαίνονται αυτάρκεις. Ίσως και αξιοθαύμαστα ανεξάρτητοι. Όμως κάτω από αυτήν την φαινομενική τελειότητα, συχνά υπάρχει ένα νευρικό σύστημα που έμαθε από νωρίς ότι το να αφήνεις τους άλλους να πλησιάσουν είναι επικίνδυνο.

Η θεωρία του δεσμού, που ανέπτυξε ο John Bowlby, εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά. Τα πρώτα μας βιώματα με τους φροντιστές μας διαμορφώνουν το πώς σχετιζόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Όταν οι φροντιστές είναι σταθεροί και διαθέσιμοι, το παιδί μαθαίνει ότι μπορεί να εμπιστευτεί. Όταν όμως είναι απόμακροι, απορριπτικοί ή ασυνεπείς, το παιδί προσαρμόζεται, καταστέλλει τις ανάγκες του, σταματά να ζητά, μαθαίνει να τα καταφέρνει μόνο του.

Έτσι γεννιέται αυτό που ονομάζεται αποφευκτική προσκόλληση ή αλλιώς αποστασιοποίηση. Όχι ως επιλογή, αλλά ως στρατηγική επιβίωσης. Το παιδί μαθαίνει ότι η ευαλωτότητα δεν είναι ασφαλής, και αυτό το μάθημα το ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή.

Ένας ενήλικας με αποφευκτική προσκόλληση, δεν δυσκολεύεται να γνωρίσει ανθρώπους. Δυσκολεύεται να τους αφήσει να τον γνωρίσουν. Είναι εκείνος που θα ενδιαφερθεί για σένα, αλλά θα αποφύγει να μιλήσει για τον εαυτό του. Που θα είναι παρών, αλλά ποτέ πραγματικά εκτεθειμένος.

Και ενώ εξωτερικά φαίνεται ήρεμος, το σώμα του λέει μια άλλη ιστορία. Η συναισθηματική καταστολή δεν εξαφανίζει τα συναισθήματα αλλά τα θάβει. Το στρες παραμένει, η ένταση συσσωρεύεται, και η μοναξιά γίνεται μια σιωπηλή κανονικότητα.

Το πιο παράδοξο είναι ότι αυτή η στρατηγική λειτουργεί. Σε προστατεύει. Σε κάνει να φαίνεσαι δυνατός. Μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είσαι μόνος και ακόμη κι αυτό μοιάζει πιο ασφαλές από το να ρισκάρεις την απόρριψη.

Όμως υπάρχει και ένα κόστος. Έρευνες δείχνουν ότι η ποιότητα των στενών σχέσεων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία και την ευτυχία μας. Δεν είναι ο αριθμός των φίλων που μετράει, αλλά το βάθος. Το να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που μπορείς να καλέσεις στις τρεις το πρωί.

Για κάποιον με αποφευκτική προσκόλληση, αυτό το βάθος μοιάζει σχεδόν αδύνατο. Όχι επειδή δεν το θέλει, αλλά επειδή το να το θέλει ενεργοποιεί τον φόβο.

Κι όμως, η διέξοδος δεν είναι να αποκτήσει περισσότερους φίλους. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο, το να βρει έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται.

Η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι ρίσκο, ναι. Αλλά είναι και ο μόνος δρόμος προς τη σύνδεση.

Κάποτε η «σόμπα» σε έκαψε. Και έμαθες να μην την αγγίζεις. Αλλά δεν είσαι πια παιδί. Και δεν είναι κάθε χέρι σόμπα.