Μικρές συμβουλές για να επαναφέρεται την χοληστερίνη σας στα φυσιολογικά επίπεδα, μετά το πασχαλινό τραπέζι.

Μετά από ένα πλούσιο, εορταστικό πασχαλινό τραπέζι, ενδέχεται η χοληστερίνη, να αρχίσει να «χορεύει» στους δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αισθητά – κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη λιπαρή ουσία, θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα επιτρεπτά όρια, με σκοπό να αποφευχθούν – δυνητικά – προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το Mayo Clinic, η χοληστερίνη, είναι απαραίτητη για τον οργανισμό και χωρίζεται σε δύο βασικές υποκατηγορίες: τη LDL, την «κακή» και την HDL, την «καλή».

Παρ’ όλα αυτά, ύστερα από ένα μεγάλο φαγοπότι, πλούσιο σε λιπαρά κρέατα, αυγά, γλυκά και αλκοόλ, αυτή απορρυθμίζεται.

Πώς θα ρυθμίσετε τη χοληστερίνη σας μετά το πασχαλινό φαγοπότι

Σκοπός δεν είναι να απομακρυνθείτε από όλα τα καλούδια του Πάσχα, αλλά να μπορέσετε να θέσετε - εκ νέου – τις απαραίτητες ισορροπίες στον οργανισμό σας.

Έτσι, αμέσως μετά το κυριακάτικο τραπέζι, σώφρων θα ήταν να επανέλθετε στο πρόγραμμά σας και να ακολουθήσετε μικρές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν.

• Αυξήστε την κατανάλωση φυτικών ινών όπως: βρώμη, όσπρια, φρούτα και λαχανικά.

• Αποφύγετε τα «κακά» λιπαρά και προσθέστε στη διατροφή σας: ψάρια, ελαιόλαδο και ξηρούς καρπούς (καλά λιπαρά)

• Μειώστε τα κορεσμένα λιπαρά: βούτυρο και πλήρη γαλακτοκομικά.

• Αποφύγετε τα τρανς λιπαρά: Επεξεργασμένα και τηγανητά τρόφιμα.

• Προσθέστε την άσκηση στη ζωή: 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

• Διακόψτε ή περιορίστε το κάπνισμα.

• Περιορίστε το αλκοόλ και

• Προτιμήστε τη μεσογειακή διατροφή.

Καλό θα ήταν με την πάροδο δύο μηνών να κάνετε έναν ιατρικό επανέλεγχο προκειμένου να ελέγξετε τα επίπεδα της χοληστερίνη σας.