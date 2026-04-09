Αν και δύσκολα κάποιος μπορεί να αντισταθεί στη μυρωδιά και την θέα του, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι το τσουρέκι είναι αρκετά θερμιδογόνο.

Το τσουρέκι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της ελληνικής παράδοσης, στενά συνδεδεμένο με το Πάσχα. Η πλούσια, μαλακή του υφή και τα αρωματικά στοιχεία του, όπως το μαχλέπι και η μαστίχα, το καθιστούν μοναδικό στην ελληνική κουζίνα. Το πλεκτό του σχήμα συμβολίζει την Αγία Τριάδα και συχνά συνοδεύεται από βαμμένα κόκκινα αυγά, που παραπέμπουν στην ανάσταση και στο αίμα του Χριστού, μετατρέποντας το τσουρέκι σε ένα γλυκό με βαθύ θρησκευτικό νόημα.

Από διατροφικής άποψης, το τσουρέκι είναι ένα γλυκό πλούσιο σε ενέργεια και μακροθρεπτικά συστατικά. Μια τυπική μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει περίπου 320-360 θερμίδες, κυρίως από τους υδατάνθρακες (50-60 γραμμάρια) που προέρχονται από το αλεύρι και τη ζάχαρη. Τα σάκχαρα φτάνουν περίπου τα 15-20 γραμμάρια ανά μερίδα, ενώ η πρωτεΐνη κυμαίνεται στα 8-10 γραμμάρια, προερχόμενη κυρίως από τα αυγά και το αλεύρι. Το τσουρέκι περιέχει επίσης 8-12 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων τα κορεσμένα λίπη ανέρχονται σε 4-6 γραμμάρια ανάλογα με την περιεκτικότητα σε βούτυρο, ενώ τα υπόλοιπα λίπη είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Η χοληστερίνη του τσουρεκιού κυμαίνεται περίπου στα 40-60 mg ανά 100 γραμμάρια, λόγω των αυγών και του βουτύρου. Παράλληλα, παρέχει μέτριες ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β (Β1, Β2, Β6), απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και την παραγωγή ενέργειας, ενώ συμβάλλει και στην πρόσληψη ορισμένων μετάλλων όπως ο σίδηρος (10-15% της ημερήσιας πρόσληψης), το ασβέστιο (5-8%) και το κάλιο (120-150 mg), που είναι σημαντικά για την υγεία των οστών και τη λειτουργία μυών και νεύρων. Όσον αφορά τα αμινοξέα, το τσουρέκι παρέχει ορισμένα απαραίτητα αμινοξέα μέσω των αυγών και του αλεύρου, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των μυών, χωρίς όμως να αποτελεί πλήρη πρωτεϊνική πηγή.

