Η νέα ανάρτηση της Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το σπίτι της, λίγο πριν από τον ερχομό του παιδιού της.

Μετράει αντίστροφα πλέον η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι.

Η παρουσιάστρια του Alpha, το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, αποχαιρέτησε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της από το πλατό της «Super Κατερίνα», τονίζοντας ότι θα επιστρέψει «αλλαγμένη».

Η Κατερίνα Καινούργιου, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιραζόταν με το κοινό της τις ανησυχίες της αλλά και την ανυπομονησία της για τον ερχομό της κόρης της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και στο πρόσφατο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα απουσιάζει την Μεγάλη Εβδομάδα, επέλεξε να απέχει λίγο νωρίτερα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες, λίγο πριν αναλάβει τον ρόλο της μητέρας.

Σήμερα λοιπόν, το βράδυ της Τρίτης, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση μέσα από το σπίτι της, από όπου μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με το σκυλάκι της, αλλά και τα δώρα που της έχουν προσφέρει.

Στην λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίστροφη μέτρηση…».