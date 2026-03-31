Στο πλευρό του Δημήτρη Αλεξάνδρου η Ρία Ελληνίδου. Πήγαν μαζί να παραλάβουν τα επτά νέα ερπετά που έφερε στο σπίτι του ο επιχειρηματίας.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Παρ’ όλα αυτά, το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου, επέστρεψε με μερικές διαφορετικές αναρτήσεις μέσω Instagram, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσίασε στους διαδικτυακούς του φίλους τα νέα του ερπετά.

«Κοιτάξτε ένα πλασματάκι όμορφο… Πήραμε και δύο βατραχάκια. Αυτός είναι μακρινούς ξάδερφος κροκόδειλου και σαύρας… Θα το ονομάσει ο Πάρης, θα τρελαθεί», ακούγεται να λέει στο πρώτο απόσπασμα.

Στο πλευρό του βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, η οποία δεν δίστασε να κρατήσει μερικά από αυτά, ενώ σε άλλα τους χάρισε και το όνομα που της άρεσε.

Σε δεύτερο χρόνο, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τεράστιο ξύλο, δήλωσε ότι είναι για το φίδι που είχε ήδη στο σπίτι του, τον Κλέαρχο, ενώ αμέσως μετά είπε για τη Ρία Ελληνίδου: «Βρήκα χειρότερο άνθρωπο από εμένα.. Ο Πάρης αύριο θα κάνει πάρτι. Θα πάω να τον πάρω από Θεσσαλονίκη, θα έχει 7 καινούργια ζωάκια», και την έδειξε να κρατάει τα βατραχάκια.

Σε κάθε νέο βίντεο, ο επιχειρηματίας εξηγούσε τόσο στην τραγουδίστρια – όσο και στους διαδικτυακούς του φίλους το είδος των ερπετών, ενώ στο τελευταίο στιγμιότυπο, παρουσίασε και την ειδικά διαμορφωμένη γυάλα που διαθέτει στο σπίτι του.