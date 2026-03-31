Η Σελίν Ντιόν επιβεβαίωσε τη μεγάλη της επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις, δύο χρόνια μετά την εμβληματική της παρουσία στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η κορυφαία σταρ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες των επερχόμενων συναυλιών της μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος, κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού πάρτι για τα 58α γενέθλιά της στο Café de l'Homme στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Παρόλο που η ερμηνεύτρια δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση, το μήνυμά της προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη, ενώ ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε σε αποχρώσεις του λευκού και του μπλε, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα υπό τους ήχους των μεγαλύτερων επιτυχιών της.

«Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε, ένιωθα τις προσευχές, τη στήριξη, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Με βοηθήσατε με τρόπους που δεν μπορώ να περιγράψω και νιώθω πραγματικά ευλογημένη για τη συμπαράστασή σας», δήλωσε η ίδια συγκινημένη. «Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ ξανά μαζί σας και να τραγουδήσω για εσάς στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο! Νιώθω καλά, νιώθω δυνατή και είμαι ενθουσιασμένη, ίσως και λίγο αγχωμένη, αλλά κυρίως ευγνώμων σε όλους εσάς! Σας αγαπώ και θα τα πούμε σύντομα!», συμπλήρωσε.

Η Ντιόν θα πραγματοποιήσει συνολικά 10 συναυλίες στην Paris La Défense Arena, ξεκινώντας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνοντας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου. Οι συναυλίες θα περιλαμβάνουν τις πιο αγαπημένες της επιτυχίες, τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά. Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στα τραγούδια που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της και αγαπήθηκαν από γενιές θαυμαστών παγκοσμίως. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Concerts West, AEG Presents και Inter Concerts.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως αναφέρει το Variety, αυτή θα είναι η πρώτη σειρά ζωντανών εμφανίσεων μετά την ανακοίνωσή της το 2022 πως διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια ανίατη αυτοάνοση διαταραχή. Η μάχη της καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion», σε σκηνοθεσία της Αϊρίν Τέιλορ (Irene Taylor).

