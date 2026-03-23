Η Σελίν Ντιόν ετοιμάζεται να ανέβει και πάλι στη σκηνή τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026.

Μετά την επιστροφή της στη σκηνή τραγουδώντας το «Hymne A L’Amour» της Εντίθ Πιαφ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, η Σελίν Ντιόν είναι έτοιμη να κάνει μια μεγάλη επιστροφή με συναυλίες στη Γαλλία, σύμφωνα με το Variety.



Η ευχάριστη είδηση αποκαλύφθηκε αρχικά στη γαλλοκαναδική εφημερίδα La Presse την Κυριακή, ενώ σήμερα Δευτέρα (23/03) μια παιχνιδιάρικη καμπάνια αφισών με τίτλους από εμβληματικά τραγούδια της Ντιόν, όπως το «Pour que tu m’aimes encore» και το «Power of Love», εμφανίστηκαν στους δρόμους του Παρισιού.

?‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️? #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Η Ντιόν αναμένεται να δώσει μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι από αυτό το φθινόπωρο στην Paris La Défense Arena, χωρητικότητας 40.000 θεατών, όπου προηγουμένως είχαν εμφανιστεί σούπερ σταρ όπως οι: Τέιλορ Σουίφτ, Rolling Stones και Kendrick Lamar. Σύμφωνα με την La Presse, η Ντιόν για δύο μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα βρίσκεται και πάλι πάνω στη σκηνή, δίνοντας δύο συναυλίες κάθε εβδομάδα.

Οι συναυλίες της Ντιόν στο Παρίσι ήταν αρχικά προγραμματισμένες για το 2020 στην Paris La Défense Arena ως μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της Courage, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια καθυστέρησαν ξανά λόγω των προβλημάτων υγείας της.

Το 2022, η Ντιόν διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome, SPS), μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί μυϊκή ακαμψία, εμποδίζοντας την ικανότητα του πάσχοντα να περπατά και να τραγουδά. Η μάχη της ενάντια σε αυτή την ασθένεια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion». Η Ντιόν πρόσφατα επίσης παραχώρησε συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο γαλλικό κανάλι M6 σχετικά με τη δημιουργική της συνεργασία με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Ζαν-Ζακ Γκολντμάν.