Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου για την Ιωάννα Τούνη και την ανάρτησή της μετά τη διακοπή της δίκης.

Το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη, που δημοσίευσε λίγες ώρες μετά από τη διακοπή της δίκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ολοκλήρωση της δίκης για την υπόθεση revenge porn της γνωστής Influencer, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση - όπως ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Με τη σειρά της, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να προσθέσει ένα σχόλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλω να πω… Είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε μια γυναίκα που βιώνει αυτή την περιπέτεια, υπάρχει έστω κι ένας που δεν είναι στο πλευρό της, που δεν τη στηρίζει. Έστω και ένας που δεν εύχεται αυτή η περιπέτεια γι’ αυτό το κορίτσι να έχει αίσιο τέλος…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfz4h27hrex?integrationId=40599y14juihe6ly}