Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για το Lingo και την επιστροφή του στην τηλεόραση.

Δηλώσεις την κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Ο παρουσιαστής που αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star και το τηλεπαιχνίδι Lingo, αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν να δεχτεί την πρόκληση.

Όπως τόνισε, είχε αποφασίσει ότι αν επέστρεφε στην μικρή οθόνη θα ήταν μόνο μέσω κάποιου παιχνιδιού, καθώς θα ήθελε να αποφύγει τις κόντρες:

«Είχα πάρει απόφαση έτσι κι αλλιώς, αν κάνω τηλεόραση πάλι, να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε λέω: κάνε κάτι που δεν έχεις κάνει. Είμαι σε μία διάθεση στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος, είναι τα πράγματα ωραία, έχω κέφι. Θα ήθελα να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι για να μην έχω επαφή με το «είπες», «είπα», «γνώμη», «γιατί», «κόντρα», «μόντρα», «τόντρα». Οπότε δεν είχα λόγο να πω όχι…».

Μιλώντας για το Lingo και τη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star, ανέφερε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Τρελάθηκα δηλαδή. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μου πεις, «Θα μας έλεγες ότι δεν είναι;». Θα έβρισκα κάτι να πω. Αλλά είναι ωραίο. Και ψάχναμε και την ευκαιρία με το Star να συνεργαστούμε πάρα πολλά χρόνια».

