Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά μπήκαν στο στούντιο για την πιο ανατρεπτική συνεργασία και παρουσιάζουν την ελληνική εκδοχή του «Paréa».

Το τραγούδι που μας σύστησε η Evangelia πριν λίγο διάστημα -στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Sing for Greece 2026, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα hits και τώρα παίρνει νέο χρώμα.

Ελληνικός στίχος, ανανεωμένη ενορχήστρωση, δυνατός ρυθμός και τις δύο τραγουδίστριες να απογειώνουν το vibe του τραγουδιού.

Τη μουσική υπογράφουν οι Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Jordan Palmer και τους στίχους οι Evangelia, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά δεν κάνουν μόνο… Paréa αλλά την τραγουδούν με το δικό τους αποτύπωμα.

Μάλιστα, η ανακοίνωση της συνεργασίας τους στα social media ενθουσίασε πλήθος κόσμου και πολλοί χαρακτήρισαν το collab αυτό ως κάτι πραγματικά ευχάριστο.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.