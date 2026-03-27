Ο Βούλγαρος παίκτης του YFSF που ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και υποδέχθηκε το κοινό με τη χαρακτηριστική φράση του σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή, μίλησε για την εμπειρία του.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του YFSF της Βουλγαρίας, όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο Μπορίς Χριστόφ, ανέβηκε στη σκηνή προσπαθώντας να ερμηνεύσει το «Φαινόμενο» του αείμνηστου Έλληνα καλλιτέχνη και κέρδισε τις εντυπώσεις, εντός αλλά και εκτός συνόρων με την ερμηνεία του να φτάνει μέχρι και την Ελλάδα.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», προβλήθηκαν μερικές δηλώσεις του Μπορίς Χριστόφ.

Ο Βούλγαρος ερμηνευτής, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να ενσαρκώσει το Βασίλη Καρρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ νωρίτερα είχε παρακολουθήσει τη δισκογραφική του παρουσία και την κηδεία του. Όπως εξήγησε για τον ίδιο ήταν μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή:

«Ο Βασίλης Καρράς για εμένα ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από το στυλ μουσικής που ερμηνεύω. Είμαι ποπ‑ροκ τραγουδιστής και δεν έχω ξαναπεί λαϊκό τραγούδι. Δεν μοιάζω καθόλου με τον Βασίλη Καρρά και ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί είπα ότι θα είναι πολύ δύσκολο επειδή δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δοκίμασα μπροστά στον καθρέφτη τη φωνή. Ρώτησα το ChatGPT αν το έκανα καλά στα ελληνικά και μου είπε ότι το έκανα τέλεια. Μετά τραγούδησα στο ChatGPT σε ψεύτικα ελληνικά και είπε και πάλι ότι τα πήγα πολύ καλά. Ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, γιατί παρακολούθησα πολλές ταινίες και πολλά πράγματα για τον Βασίλη Καρρά. Είδα την κηδεία του, είδα τους μουσικούς να παίζουν μπροστά από την εκκλησία και φορτίστηκα πολύ συναισθηματικά βλέποντάς το στο ίντερνετ».

Στη συνέχεια, αποκάλεσε τον Βασίλη Καρρά «θρύλο» και προσπάθησε να τον ενσαρκώσει με σεβασμό:

«Μετά ξεκίνησα να τραγουδάω και με έπιασαν τα κλάματα. Είναι θρύλος και δεν ήθελα να φαίνεται σαν να κοροϊδεύω το πρόσωπο. Το ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι για να περάσει καλά ο κόσμος αλλά ταυτόχρονα ήθελα να είμαι σοβαρός. Ήθελα να το κάνω με σεβασμό και θα είμαι πολύ χαρούμενος εάν οι Έλληνες δουν αυτό το συναίσθημα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν θα είμαι ποτέ ο Βασίλης Καρράς και αυτό είναι φυσιολογικό…».

Κλείνοντας, τόνισε: «Αν η οικογένεια του Βασίλη Καρρά θα ήθελα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζω να το έκανα με όσο μεγαλύτερη τιμή. Για εμένα ήταν τιμή μου».

