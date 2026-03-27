Όσα αποκάλυψε ο Κυριάκος Σαλής για τον ρόλο του Ορέστη στη σειρά «Πόρτο Λεόν».

Ο Κυριάκος Σαλής, ο Ορέστης, από την αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν καλεσμένος σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Ο ηθοποιός μίλησε για τις εξελίξεις του ρόλου του στην σειρά, οι οποίες τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 23:30 θα είναι ανατρεπτικές. Διότι θα δούμε ότι η σχέση του Ορέστη με τον πατέρα του, Ντίνο Βούλγαρη φτάνει στα άκρα, ενώ η σχέση του με τη Βούλα έχει διαλυθεί. Μάλιστα, μια σκηνή του Ορέστη με τη Βούλα θα μας καθηλώσει !

«Ο Ορέστης είναι ηθικό άτομο, πολύ αξιοπρεπής, έχει μεγαλώσει με σκληρά πρότυπα γι αυτό δεν συγχωράει εύκολα... Το πρότυπο του πατέρα το βρήκε στον παππού του (τον καπετάν Μανώλη). Γι αυτό έχει, ας πούμε, μια πιο «παλιά» ηθική» εξηγεί ο Κυριάκος Σαλής.

Η σχέση του με τον πατέρα του, Ντίνο Βούλγαρη, δεν είναι καθόλου καλή. Ο Βούλγαρης τον απορρίπτει συνεχώς.

Ίσως, λόγω «ανταγωνισμού από πατέρα σε γιο που βγαίνει πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχουν θέματα κληρονομιάς».

«Την ερωτεύτηκε τη Βούλα με την πρώτη ματιά, κεραυνοβόλα, με το που την είδε. Και πραγματικά κάτι φώτισε μέσα του με τη Βούλα».

Και απογοητεύτηκε στη συνέχεια, λόγω του ότι ανακάλυψε το επάγγελμά της;

«Πιστεύω ότι πιο πολύ απογοητεύτηκε με το ότι του είπε ψέματα, όχι με το ότι είναι ιερόδουλη. Πιστεύω ότι, εάν του είχε πει το επάγγελμά της, ίσως και να το καταλάβαινε. Γιατί είναι και ο ίδιος είναι ένα άτομο που έχει περάσει δύσκολα» Γι αυτό «πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το χώνευε και να πήγαινε παρακάτω. Το ψέμα δύσκολα να το συγχωρήσει».

Η ηθική του τον κάνει να απομακρύνεται από τη Βούλα ή και όλα όσα πέρασε η οικογένειά του, με το θάνατο του Γρηγόρη;

«Τα γεγονότα αυτά τον έχουν σκληρύνει και τον έχουν κάνει να είναι πιο προστατευτικός ως προς την οικογένεια».

{https://www.youtube.com/watch?v=HCzsoAawjrM}

Τη Βούλα ο τηλεθεατής τη συμπαθεί, την αγαπά ως χαρακτήρα.

«Δεν είναι μια εύκολη επιλογή για κάποια άτομο να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Σίγουρα έχει περάσει μια δύσκολη διαδρομή για να οδηγηθεί σε αυτή τη λύση».

Πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία τους; Πώς θα είναι το τέλος για τον Ορέστη; «Το τέλος για τον Ορέστη θα είναι καλό. Έτσι όπως ήλθε στη σειρά έτσι και θα φύγει».

Ο Κυριάκος Σαλής είπε το «ναι» στη σειρά, αρχικά, γιατί αγαπάει τη συγκεκριμένη εποχή. «Η εποχή και οι άνθρωποι αυτής της εποχής. Ο Πειραιάς… Το ήθος που κουβαλούσαν τότε οι άνθρωποι, που είχε μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος. Αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που κουβαλάνε κάτι από μια πιο παλιά εποχή».

Συγκεκριμένα, αγάπησε το ρόλο του Ορέστη, «τον Ορέστη τον αγάπησα επειδή είναι σωστός, μετρημένος, αξιοπρεπής, μετράει τα λόγια του, δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του».

Κοινά στοιχεία έχει μαζί του;

«Φυσικά. Κι εγώ νομίζω ότι είμαι έτσι. Δηλαδή, κι εμένα δε μου αρέσει το ψέμα, προτιμώ να είμαι καθαρός παρά δια της πλαγίας οδού».

Στο επεισόδιο της Δευτέρας θα δούμε μία σκηνή, στην οποία φέρεται με πολύ σκληρό τρόπο στη Βούλα.

«Ο Ορέστης, πληγώθηκε πολύ» όταν ανακάλυψε το ψέμα της Βούλας.

«Έχει κι έναν εγωισμό. Και ο εγωισμός δεν είναι απαραίτητα καλός οδηγός. Τώρα θα σκληρύνει, θα πάρει μια απόσταση από τη Βούλα και κάπως θα να ζυγίσει τα πράγματα. Θα ασχοληθεί με άλλα ζητήματα, την εταιρεία, την οικογένειά του».

Πώς θα αντιμετωπίσει τον Χρόνη και την πλεκτάνη που σιγά σιγά στήνει; «Δεν θα καταλάβει την απάτη του Χρόνη» καταλήγει ο Κυριάκος Σαλής.