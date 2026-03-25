Η σκορδαλιά με τον μπακαλιάρο έχουν την τιμητική τους ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Οι λεκέδες από σκορδαλιά μπορεί να φαίνονται επίμονοι και δύσκολοι στην αφαίρεση, κυρίως λόγω του συνδυασμού λαδιού και σκόρδου που διεισδύει εύκολα στις ίνες των ρούχων. Ωστόσο, υπάρχει ένα απλό και αποτελεσματικό κόλπο που μπορεί να σας «σώσει» χωρίς κόπο και χωρίς ειδικά καθαριστικά.

Το μυστικό βρίσκεται στην… κιμωλία. Η κιμωλία, που όλοι γνωρίζουμε από τα σχολικά χρόνια, έχει την ιδιότητα να απορροφά το λίπος. Λειτουργεί σαν φυσικό «σφουγγάρι», τραβώντας τα λιπαρά στοιχεία από το ύφασμα πριν αυτά προλάβουν να ποτίσουν σε βάθος.

Μόλις εντοπίσετε τον λεκέ, καλό είναι να δράσετε άμεσα. Τρίψτε απαλά λίγη λευκή κιμωλία πάνω στο σημείο, καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια. Αφήστε τη να δράσει για περίπου 10 έως 15 λεπτά, ώστε να απορροφήσει το λάδι. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κιμωλία με ένα στεγνό πανί ή μια μαλακή βούρτσα και πλύντε το ρούχο κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι απλή, οικονομική και φιλική προς τα υφάσματα. Δεν φθείρει τα ρούχα και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα ακόμα και εκτός σπιτιού, αν έχετε κιμωλία μαζί σας. Αξίζει να θυμάστε ότι η κιμωλία δεν είναι χρήσιμη μόνο για τη σκορδαλιά, αλλά και για κάθε λιπαρό λεκέ, όπως από λάδι, μαγιονέζα ή σάλτσες. Είναι ένα μικρό, πρακτικό «όπλο» που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σας και να σας γλιτώσει από… δύσκολες καταστάσεις στο τραπέζι.

