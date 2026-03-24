Πώς να απολαύσετε μπακαλιάρο σκορδαλιά με τραγανή κρούστα αφού τον μαγειρέψετε στην φριτέζα αέρος.

Ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά είναι το πιάτο της 25ης Μαρτίου και έχει συνδεθεί με την παράδοση και το οικογενειακό τραπέζι. Τα τελευταία χρόνια, όμως, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να τον ετοιμάσουν στο air fryer, έναν τρόπο μαγειρέματος που προσφέρει τραγανό αποτέλεσμα με λιγότερο λάδι και πιο ελαφριά γεύση. Με τη σωστή προετοιμασία και ένα καλό κουρκούτι, μπορείτε να πετύχετε έναν μπακαλιάρο που θα είναι χρυσαφένιος απ’ έξω και ζουμερός στο εσωτερικό, χωρίς το κλασικό τηγάνισμα.

Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 420 γραμμάρια μπακαλιάρο (καλά ξαλμυρισμένο), 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 γραμμάρια κρύα μπίρα, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι καπνιστή πάπρικα, 100 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.

Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του χυλού. Σε ένα μπολ προσθέτετε το αλεύρι, το baking powder, την καπνιστή πάπρικα, λίγο αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια ρίχνετε σταδιακά την κρύα μπίρα και ανακατεύετε με σύρμα χειρός μέχρι να δημιουργηθεί ένας πηχτός και ομοιογενής χυλός. Η παγωμένη μπίρα βοηθά το κουρκούτι να γίνει πιο αφράτο και τραγανό στο ψήσιμο.

Στη συνέχεια, στεγνώνετε πολύ καλά τον μπακαλιάρο με χαρτί κουζίνας και τον κόβετε σε μέτρια κομμάτια, περίπου 4 x 4 εκατοστά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αν ο μπακαλιάρος έχει υγρασία, το κουρκούτι δεν θα «κολλήσει» σωστά και δεν θα δημιουργηθεί η επιθυμητή τραγανή υφή.

Έπειτα, αφαιρείτε τον κάδο από το air fryer και στρώνετε τη βάση με αντικολλητικό χαρτί, ώστε να μην κολλήσουν τα κομμάτια κατά το ψήσιμο. Βουτάτε κάθε κομμάτι μπακαλιάρου μέσα στον χυλό, το τινάζετε ελαφρά και στη συνέχεια το περνάτε από την τριμμένη φρυγανιά, ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα. Η φρυγανιά προσθέτει επιπλέον τραγανή κρούστα και δίνει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Τοποθετείτε τα κομμάτια στον κάδο του air fryer αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους, για να κυκλοφορεί σωστά ο ζεστός αέρας και να ψηθούν ομοιόμορφα. Ραντίζετε με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ψήνετε στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 8 λεπτά. Στη συνέχεια ανοίγετε το air fryer, γυρίζετε προσεκτικά τα κομμάτια από την άλλη πλευρά, ραντίζετε με την υπόλοιπη μία κουταλιά ελαιόλαδο και συνεχίζετε το ψήσιμο για ακόμη περίπου 6 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα και τραγανή υφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένας μπακαλιάρος εξωτερικά τραγανός και εσωτερικά τρυφερός, με σαφώς λιγότερο λάδι σε σχέση με το τηγάνισμα στο τηγάνι. Η μέθοδος αυτή κάνει το πιάτο πιο ελαφρύ, χωρίς να χάνει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Για το σερβίρισμα, ο μπακαλιάρος ταιριάζει ιδανικά με κλασική σκορδαλιά, είτε από πατάτα είτε από ψωμί, καθώς και με μια φρέσκια σαλάτα ή βραστά χόρτα. Έτσι, δημιουργείται ένα πλήρες και γευστικό τραπέζι, αντάξιο της ημέρας. Ο μπακαλιάρος στο air fryer αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί να προσαρμοστεί στη σύγχρονη κουζίνα, προσφέροντας μια πιο υγιεινή αλλά εξίσου νόστιμη επιλογή για την 25η Μαρτίου.