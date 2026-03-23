Καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν σήμερα ο ταλαντούχος ηθοποιός Βασίλης Μηλιώνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο Βασίλης Μηλιώνης, ο οποίος υποδύεται τον Ηρακλή, τον «μπαμπά – χάχα», μίλησε για την εμπειρία του στη σειρά: «Η εμπειρία είναι μοναδική σε πολλά επίπεδα. Όλο αυτό που βγαίνει στο φακό, όλη αυτή η ζεστασιά, όλο το comfort, έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Δηλαδή το βιώνουμε όλοι με τον ίδιο ξεχωριστό τρόπο στη σειρά».

Σχετικά με την πατρότητα: «Για όλους μας είναι ένα στοίχημα να μπορέσουμε μέσα από τη σειρά να επαναπροσδιορίσουμε τον όρο της πατρότητας. Με την έννοια ότι στη ζωή έχουμε την εικόνα των μπαμπάδων κάπως σαν αυτούς που πρέπει να παρέχουν, να είναι εκεί αλλά κάπως σε απόσταση, να μην δείχνουν τόσο την τρυφερότητα τους καθώς δεν είναι ζητούμενο, όλα τα κλισέ. Στη σειρά προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτά τα κλισέ, να αλλάξουμε αυτά τα στερεότυπα και να δείξουμε την πραγματικότητα».

Για τη σχέση του με τον μικρό Θοδωρή: «Είναι πραγματική η αγάπη που βλέπετε με τον Στέλιο (Θοδωρής Μαρουλάκης). Και δεν μπορείς με τα παιδιά να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που θαυμάζω στα παιδιά και παραδειγματίζομαι με ένα τρόπο από αυτά είναι ότι είναι τόσο αυθεντικά, είναι τόσο επί της ουσίας στη στιγμή και αληθινά, που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Για τον ηθοποιό δε, είναι δώρο όλο αυτό. Γιατί μπαίνεις σε μία διαδικασία να βρίσκεσαι κι εσύ στη στιγμή».

Για το πως κέρδισε την εμπιστοσύνη του Θοδωρή: «Ήταν πολύ φυσικό όλο, τα παιδιά έχουν την προδιάθεση να εμπιστεύονται και να αγαπάνε. Κι αν ο ενήλικας το έχει αυτό στο νου του κι αν διαχειρίζεται με αγάπη αυτό που έχει απέναντί του, νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά. Και η προσωπική σχέση πάντα μετράει κι έχουμε φροντίσει και οι 3 να έχουμε προσωπικές σχέσεις με τα παιδιά».

Για το πως έχουν δεχτεί οι τηλεθεατές τη σειρά: «Τη χαίρομαι την αγάπη του κόσμου, κάπως νιώθουμε κι εμείς ότι αυτό που κάνουμε και με τον τρόπο που το κάνουμε, επικοινωνεί κάτι και αυτό είναι το ζητούμενο στη δουλειά μας. Έχουμε την τύχει να περνάει στον κόσμο, να του αρέσει, να μας στέλνει πολύ συγκινητικά μηνύματα. Μου έχουν στείλει μηνύματα και μπαμπάδες και θυμάμαι χαρακτηριστικά στο πρώτο επεισόδιο όταν παίχτηκε, μου έστειλε ένας μπαμπάς για το πρωινό που μου έφερε ο Στέλιος και ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το παιδί θα φροντίσει τον μπαμπά του ή θα τον προσέξει με τον ίδιο τρόπο για να δείξει την αγάπη του. Οι μπαμπάδες, θεωρώ, ότι δεν παίρνουν την αγάπη που τους αναλογεί, κυρίως λόγω των κοινωνικών συνθηκών».

Ο Βασίλης Μηλιώνης μίλησε και για την θεατρική παράσταση «Hotel Amour» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργο Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβο Ριμένα, Γιλμάζ Χουσμέν και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.