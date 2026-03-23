Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου και η Κωνσταντίνα Τάκαλου στον καναπέ της «Super Κατερίνα», μίλησαν για τις εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε».

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου και η Κωνσταντίνα Τάκαλου, η Βούλα και η Φωφώ από την αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ήταν προσκεκλημένες σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα». Από το σημείο που βρισκόμαστε και λίγο αργότερα, «από τα επεισόδια 50 έως 60 γίνονται πάρα πολλές αλλαγές, ανατρέπονται πολλά πράγματα» λέει η Κ. Τάκαλου, για τη σειρά που προβάλλεται απόψε στις 23:30.

Όταν το μεγάλο μυστικό της Βούλας αποκαλύφθηκε στον Ορέστη, η Βούλα ρίχνεται και πάλι στην απελπισία και στη ζοφερή νύχτα της βίας και του πληρωμένου έρωτα. Υπάρχει άραγε αχτίδα φωτός για τους δύο ερωτευμένους; Ποιο είναι το γραφτό τους;

«Ήταν πολύ λυτρωτικό αυτό που έγινε με τη Βούλα, που ανακάλυψε, δηλαδή, ο Ορέστης την αλήθεια της – έβαλε κι ο Χρόνης το χεράκι του. Τώρα θα ανοίξει ένα ωραίο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της Βούλας» αναφέρει η Σμ. Άδαμοπούλου. «Σαν ρομαντική ψυχή που είμαι θέλω να πιστεύω ότι ο έρωτας πάντα κερδίζει. Φεύγει κι έρχεται ο Ορέστης… Σε όλο αυτό η Βούλα έχει δίπλα της τη Φωφώ, τη στηρίζει, τη συμβουλεύει».

Μία αχτίδα ελπίδας θα προβάλει για την Φωφώ, με τη στιβαρή και προστατευτική μορφή του καπετάν – Μανώλη. Ένας άνθρωπος που έχει σημαδέψει το παρελθόν της Φωφώς – ακόμη κι αν αυτός δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη- και ίσως, η μοίρα έχει γράψει ότι η επιρροή του στη ζωή της γυναίκας αυτής δεν έχει τελειώσει ακόμη…

«Ναι, μπορεί να παίζει τέτοιο» υπογραμμίζει η Κ. Τάκαλου. «Έχει ενδιαφέρον για μένα δραματουργικά… Θέλω να πω ότι στη σειρά μέχρι το 30 βλέπουμε αυτό το περιβάλλον, τη μεγάλη διαμάχη των 2 οικογενειών. Από το 30 επεισόδιο και μετά μέχρι το τέλος ξεδιπλώνονται οι ιστορίες όλων των κοριτσιών που είναι παράλληλες και τρέχουν μέχρι το φινάλε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μαθαίνουμε τις ιστορίες των κοριτσιών . Τρέχουν παράλληλες ιστορίες κι ενώ έχεις γνωρίσει το πρόσωπο, αρχίζεις και ανακαλύπτεις και το παρελθόν του».

Έχει αλλάξει και εξωτερικά η Φωφώ «εννοείται ότι όλη αυτή η ιστορία της γνωριμίας τους είναι πάνω από 20 χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τη γνωριμία τους. ‘Έχουμε 1964, άρα την είχε γνωρίσει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή παίζει ρόλο ο χρόνος, λέμε δεν την αναγνωρίζει όμως μεταξύ του 1944 με το 1964 που παίζεται το Porto Leone μεσολαβούν χρόνια. Και τα χρόνια τότε ήταν άλλα» και η Φωφώ ήταν ένα κορίτσι στα 20σί του και τώρα μια γυναίκα περασμένα τα 40.

«Η Βούλα ξέρει ότι είχε μια ιστορία η Φωφώ. Κι η Φωφώ τώρα που ξαναβλέπει τον Μανώλη -τον είχε δει κάποια στιγμή στα πρώτα επεισόδια που ο Μανώλης είχε πάει στο Πόρτο Λεόνε. Τότε, νόμιζε, ότι είδε φάντασμα. Κι αυτός έχει αλλάξει από τότε, και η Φωφώ δεν ήταν σίγουρη ότι ήταν αυτός… Από δω και στο εξής έχουν μια πολύ ωραία ιστορία».

Η Φωφώ έχει εμπλακεί στην κάλυψη του φόνου που έχει κάνει η Κοραλία στο κρυφό δωμάτιο. Θα κινδυνεύσει όταν η Ρίτα, η έμπιστη ερωμένη του Καπετανάκου, υποπτευθεί ότι κάτι συμβαίνει και όταν ο Ηλίας Καπετανάκος και το πρωτοπαλίκαρό του ανακαλύψουν την αλήθεια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο όλη την επιχείρηση του καμπαρέ. «Αυτή ήταν μια σεκάνς, όπου με τα κορίτσια είχα ένα πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα, πολύ αγαπησιάρικο, όπως και σε όλες τις σκηνές με την δολοφονία του Σήφη. Πω πω τις θυμάμαι πολύ έντονα σαν γύρισμα αυτές τις σκηνές» υπογραμμίζει η Κ. Τάκαλου και η Σμ. Αδαμοπούλου υπερθεματίζει:«Είχαμε δεθεί και στην πραγματικότητα πολύ με τα κορίτσια, με όλες μας. Ήμασταν όλες μαζί».

Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε μια έντονη κόντρα μεταξύ Φωφώς και Ρίτας. «Η Φωφώ προσπαθεί να καλύψει όλη την ιστορία με τη δολοφονία που έγινε . Η Ρίτα έχει αντιληφθεί ότι κάτι ξέρω και εγώ έχω εκνευριστεί γιατί εγώ πάντα προστατεύω τα κορίτσια και το αφεντικό. Η Ρίτα πότε είναι μαζί μας και πότε όχι. Γιατί έχει τη σχέση με το αφεντικό μας, οπότε δεν παίρνει πάντα τη θέση μας. Εγώ υπερασπίζομαι τα κορίτσια, δε θέλω να μάθει ο Καπετανάκος για τη δολοφονία».

Στο τέλος θα απεμπλακούν τα κορίτσια από το Πόρτο Λεόνε; Θα φύγουν; «Κάποιες ναι, και κάποιες όχι… Μέχρι να τελειώσει η σειρά, οι ιστορίες αλλάζουν συνέχεια» σύμφωνα με την Κ. Τάκαλου. Η Σμ. Αδαμοπούλου προσθέτει ότι:

«και η Βούλα θα περάσει πολύ δύσκολα… Το τέλος της ιστορίας της θα ήθελα να είναι πολύ όμορφο». Και η Κ.Τάκαλου καταλήγει: «Είναι ένα τέλος που δεν ξέρω αν τις δικαιώνει αλλά, κάπως, είναι απαλά όλα… Ναι, έχει ένα άνοιγμα η ζωή για τη Φωφώ».

