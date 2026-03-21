Το γνωστό μοντέλο, με αφορμή τη συμμετοχή της στο J2US, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Η Μαίρη Βυτινάρος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Το γνωστό μοντέλο, με αφορμή τη συμμετοχή της στο J2US, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Πώς αισθάνεσαι που συµµετέχεις στο «J2US»;

Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι στο «J2US». Είναι κάτι πολύ διαφορετικό για µένα, καθώς δεν έχω τραγουδήσει ποτέ στη ζωή µου. Ντρέπομαι πολύ να τραγουδάω µπροστά σε ανθρώπους. Είναι ένας φόβος µου, οπότε µε τη συµµετοχή µου νιώθω ότι καταπολεμάω τον φόβο µου και περνάω όμορφα.

Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι;

Πολύ καλά, δουλεύω πάρα πολύ στην Αυστραλία. Είμαι σε φάση που έχω ξεκινήσει να κάνω συνεντεύξεις σε µμεγάλους αγώνες για το τένις. Έπειτα από τα παιχνίδια, κάνω συνεντεύξεις µε τους αθλητές.

Έχεις σχέση;

Όχι, είμαι ελεύθερη.

Σε φλερτάρουν;

Με φλερτάρουν, βγαίνω ραντεβού, αλλά δεν έχω κάτι σοβαρό στη ζωή µου τώρα. ∆εν µε πειράζει, όμως. ∆ουλεύω τόσο πολύ και µου αρέσει αυτό που κάνω, που δεν µε πειράζει που δεν έχω κάποιον σύντροφο.

Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για σένα;

Θα ήθελα να είναι ειλικρινής άνθρωπος, που να µε αγαπάει πολύ. Θα ήθελα να έχει πλάκα, να είναι έξυπνος και να µε στηρίζει σε αυτά που θέλω να κάνω.

Πιστεύεις ότι κάποιοι άνδρες δεν σε πλησιάζουν επειδή είσαι πολύ ψηλή;

Με φοβούνται επειδή είμαι πολύ ψηλή. Είμαι 1,84 µ. χωρίς τακούνια, οπότε, όταν βάζω και τακούνια, είμαι 1,95. Φαντάζομαι είναι λίγο τρομακτικό.

Σου έχει πει σύντροφός σου να µη φοράς τακούνια όταν βγαίνετε;

Ναι, µου έχει τύχει σύντροφός µου να µου πει να µη φοράω τακούνια.

Και τι έγινε;

Χωρίσαμε. ∆εν γίνεται να µη φοράω τακούνια.

Θυμάσαι κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής σου;

Ήταν δύσκολο όταν ήρθα στην Ελλάδα. Ήµουν σε έναν τελείως καινούργιο χώρο. Ήξερα µόνο βασικά ελληνικά και δεν µπορούσα να κουβεντιάσω. ∆εν ήξερα κανέναν, ήμουν τελείως μόνη. Μπήκα σε μια καινούργια δουλειά στην τηλεόραση. Πέρασα πολύ όμορφα, αλλά είχε και δυσκολίες.