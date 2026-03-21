Η Βάνα Μπάρπα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για καμία από όλες αυτές τις αλλαγές που είδε να συμβαίνουν στη ζωή της.

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εμμηνόπαυση αλλά και το πώς κατάφερε να τις ξεπεράσει μίλησε σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου, η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή «Ζω καλά».

«Η εμμηνόπαυση δεν είναι εύκολη περίοδος, δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Ούτε εγώ την είχα. Μετά τα 48-50 άρχισα να βλέπω τη ζωή μου να αλλάζει. Ξεκινούσε από το σωματικό, είχα τρομερή εφίδρωση, άρχισα να μην έχω όρεξη για το τίποτα, δεν ήθελα να έχω σχέσεις. Και είναι αμαρτία, πραγματικά… Σε μένα διήρκησε επτά χρόνια…Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο και άλλαξε όλη μου η ζωή… Υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα. Ήμουν χάλια. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και έλεγα ότι θα βγω με σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη» παραδέχτηκε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Σε άλλο σημείο, η Βάνα Μπάρπα παραδέχτηκε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για καμία από όλες αυτές τις αλλαγές που είδε να συμβαίνουν στη ζωή της. «Δεν ήμουν προετοιμασμένη για καμία από τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή μου με την εμμηνόπαυση. Ούτε για τα κιλά, ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για τον ερωτισμό. Έλεγα ότι γι΄ αυτά φταίνε οι απώλειες των ανθρώπων που είχα…» είπε η ηθοποιός.

