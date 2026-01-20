Η Τάμτα σε μία δυναμική συνεργασία με Barbz.

To 2026 ξεκινά full aggro και η Τάμτα, μας δίνει μία γερή δόση mood booster με το «TOP».

Η Barbz ματσάρει τον high energy χαρακτήρα της ασυμβίβαστης pop καλλιτέχνιδας και μαζί μας βάζουν στο απόλυτο IDGAF attitude.

Μάλλον ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε κατάματα κάθε hater και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Το edgy distorted trap beat του «TOP» έχει metal επιρροές και αυτό σημαίνει πως η Τάμτα έρχεται για ακόμη μία φορά με full force για να μεταμορφώσει την pop σκηνή.

Την παραγωγή αυτού το «παίζει-μπιφ» anthem υπογράφουν ο TEO.x3 και Dan Kjellberg και γράφτηκε από τους ίδιους καθώς και Αναστάσιος Τσόρδας (TSO), ody icon και Barbz.

To «TOP» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από Minos EMI, a Universal Music Company και την Kiki Music.