Ποιο θα είναι το πρώτο έπαθλο της χρονιάς στο Survivor;

Με εντάσεις ξεκίνησε εχθές το επεισόδιο του Survivor, μία συνθήκη η οποία δεν φαίνεται να άλλαξε κατά πολύ σήμερα, καθώς οι κόντρες συνεχίζονται μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων.

Οι κόκκινοι, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη νίκη με αποτέλεσμα να βρίσκονται τρία άτομα πλέον υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Παρ’ όλα αυτά, στο σήμερα, οι παίχτες έρχονται αντιμέτωποι με το πρώτο αγώνισμα επάθλου και ο Γιώργος Λιανός τους υποδέχτηκε στο στίβο μάχης με εκπλήξεις.

Survivor: Η συνάντηση των παιχτών και το έπαθλο

Όπως συμβαίνει λοιπόν πριν από κάθε αγώνισμα, ο παρουσιαστές υποδέχεται τις δύο ομάδες για να κάνουν μία σύντομη συζήτηση αναφορικά με τα όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες, τόσο στο συμβούλιο, όσο και στις καλύβες.

Οι «Επαρχιώτες» ωστόσο, φάνηκαν νευριασμένοι με τον Gio πριν ακόμα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έτσι, από την πλευρά του, ο ελληνοαμερικάνος, δήλωσε πως «Δεν ακούω…» και γύρισε την πλάτη στους μπλε.

Ο Γιώργος Λιανός, βέβαια, έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο για να αφήσουν στην άκρη οι παίχτες τους καβγάδες και να εστιάσουν στην εξέλιξη του ριάλι και του αγωνίσματος.

Σήμερα, είναι η πρώτη ημέρα όπου οι παίχτες θα μπουν στον στίβο μάχης για να διεκδικήσουν τρόφιμα και όχι μόνο.

Οι νικητές λοιπόν, αναμένεται να πάρουν μαζί τους στην καλύβα, φασόλια και όλα τα απαραίτητα συστατικά για να δημιουργήσουν ένα φαγητό, ωστόσο η νίκη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς εκείνοι που θα κερδίσουν θα πάρουν μαζί τους εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουν να διαμορφώσουν την καλύβα τους και να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.

