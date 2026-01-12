Ηλίας Βρεττός – «Μάτια Μου»

Ο Ηλίας Βρεττός επανέρχεται με το «Μάτια Μου» και συνεχίζει τη δισκογραφική του πορεία με ακόμα ένα τραγούδι που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά.

Το «Μάτια Μου» είναι ένα ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Σωτήρη Μπίσδα που πρωτοκυκλοφόρησε το 2017 και αγαπήθηκε από τον κόσμο, με τον Ηλία Βρεττό να το παρουσιάζει μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα, τόσο στις live εμφανίσεις του, όσο και μέσα από το unplugged live medley «Τα Ερωτικά».

Το «Μάτια Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, οπτικοποείται μέσα από ένα video που μεταφέρει όλο το συναίσθημα του τραγουδιού.

{https://www.youtube.com/watch?v=_c3vLHUQwk0}

Με τη χρήση εφέ, όπως τα light patterns και το slow motion, οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρονται ως σκέψεις που έρχονται και φεύγουν, ενώ ο Ηλίας Βρεττός και η συμπρωταγωνίστριά του, Φαίδρα Νταϊόγλου, ενσαρκώνουν μία εσωτερική κατάσταση αγάπης και επιθυμίας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή την περίοδο ο Ηλίας Βρεττός συνεχίζει τις live εμφανίσεις του κάθε Τετάρτη στο «Madonna» στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη στο «Forte» στο Κολωνάκι και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Zazza Music Hall» στην Κύπρο.

Βρείτε το «Μάτια Μου» στις streaming υπηρεσίες.