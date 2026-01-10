Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη σειρά της, αναφέρθηκε σήμερα στις «επιθέσεις» που κάνει ο Γιώργος Λιάγκας στα podcasts.

Με αφορμή τα όσα είπε ο Πάνος Κατσαρίδης για την Ελίνα Παπίλα στο «Πρωινό», επειδή η δημοσιογράφος ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πάνος είναι “να έχω δουλειά και του χρόνου”. Αυτό το γλύψιμο στον Λιάγκα και κάθε φορά να τον ανεβάζει. Αν τον παρατηρήσετε όλο αυτόν τον χρόνο, αυτό κάνει. Είναι σαν να ανεβάζει το ”εγώ” του Λιάγκα για να έχει δουλειά και του χρόνου. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω…» τόνισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη σειρά της, αναφέρθηκε σήμερα στις «επιθέσεις» που κάνει ο Γιώργος Λιάγκας στα podcasts.

«Όλη αυτή η επίθεση που γίνεται στα podcasts, ειδικά από τον Γιώργο Λιάγκα… Αν ήσουν η Μαρία Αντωνά, που κάνει το Talk to me, και είναι εκτός τηλεόρασης, πώς θα ένιωθες; Όλη αυτή την ώρα, εγώ σκέφτομαι τη Μαρία Αντωνά! Δηλαδή, λέει αποτυχημένοι, δεν θα στηρίξω κλπ… Κάτσε ρε φίλε! Θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία, με αυτή την επίθεση στα podcasts ξαφνικά», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Όσα είπε η Ελίνα Παπίλα

Μέσα στις δηλώσεις της στο «Πρωινό», η Ελίνα Παπίλα ρωτήθηκε και απάντησε ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα. Ωστόσο η συγκεκριμένη απάντηση σχολιάστηκε αρκετά αρνητικά από τον Πάνο Κατσαρίδη, ο οποίος ανέφερε:

«Άρα τώρα τι μας είπε η Ελίνα Παπίλα; Ότι θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, στον Γρηγόρη και τα λοιπά, αυτό μας είπε; Δεν μπορώ τώρα να δω την Ελίνα Παπίλα να νιώθει παρουσιάστρια που θα κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου. Νιώθω ότι έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ας κάνει μία συνέντευξη να βγάλει μια είδηση, ας κάνει με συνέπεια κάποια πράγματα και μετά να θέλει να πάρει τους κορυφαίους.

Είναι μία μέρα που βλέπουμε από το πρωί, μια εβδομάδα μάλλον, που βλέπουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, έχουν περάσει από μπροστά μας πολύ μεγάλες τηλεοπτικές αξίες… Το θεωρώ έπαρση και υπερφίαλο και ότι δεν υπάρχει γνώθι σ’ αυτόν. Αυτό είπα. Εγώ είπα ότι η Παπίλα έκανε podcast γιατί δεν πήγε καλά στην τηλεόραση, έκανε δύο προσπάθειες που δεν πήγανε καλά».