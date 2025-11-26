«Ο Δικαστής», από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έρχεται σε νέα ώρα, στις 22:45.

Κάθε ιστορία έχει τη ρωγμή της. Μια ρωγμή που μπορεί να γίνει αφορμή για πράξεις και λόγια, που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες και να τα ανατρέψουν όλα.

«Ο Δικαστής» και η νεαρή δικηγόρος αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Και η στιγμή που θα μηδενίσουν τις αποστάσεις έρχεται.

Η Κλέλια κουβαλάει για χρόνια τον κρυφό έρωτά της για τον Δικαστή, τον μέντορα της φοιτητικής της ζωής, τον άνθρωπο που δεν μπορούσε ποτέ να έχει.

Κάθε της προσπάθεια να τον πλησιάσει, να ξεκλειδώσει ένα κομμάτι του, έμενε μετέωρη, χωρίς ανταπόκριση, χωρίς μέλλον.

Όμως, όσα κρατήθηκαν πίσω, όσα θάφτηκαν, όσα δεν ειπώθηκαν αποκτούν τώρα φωνή.

Οι σκιές γίνονται φως και το ανεκπλήρωτο πάθος μοιάζει να βρίσκει τον δρόμο του. Θα καταφέρει, άραγε, να τον περπατήσει;

Και αυτός ο δρόμος θα είναι σωτηρία ή παγίδα και για τους δυο;

Θα είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης ή μια αυταπάτη που ζει στις ματαιωμένες προσδοκίες και τα αόρατα κίνητρα;

«Ο Δικαστής» έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σε νέα ώρα στις 22:45.