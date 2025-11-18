«Ενώπιος Ενωπίω», Πέμπτη 20 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα.

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αντώνη Ρέμο.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής αφηγείται τη δύσκολη διαδρομή του, μέχρι την κορυφή.

{https://www.youtube.com/watch?v=RyYYOHQJWzM}

Οι μεγάλοι συνθέτες που τον εμπιστεύτηκαν και η σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα οικονομικά προβλήματα, οι επιθέσεις που δέχθηκε και ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Υβόννη.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Αντώνης Ρέμος μιλά για όλους και για όλα και τραγουδάει live, για πρώτη φορά, το νέο του τραγούδι στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.