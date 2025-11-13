«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Καλεσμένοι στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Νάνσυ Μπούκλη και ο Μιχάλης Τιτόπουλος, που πρωταγωνιστούν στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Ο Μιχάλης Τιτόπουλος υποδύεται τον Φωκά Καραπάνο, με μητέρα την Μαρία Τζομπανάκη που κάνει τη ζωή της νύφης της, Ιουλίας, κόλαση:

«Μέχρι πρότινος αυτά που έκανε η μητέρα του ήταν πράγματα που μπορούσε να διαχειριστεί αλλά δεν έχει αντιληφθεί ακόμα όλες τις δολοπλοκίες που κάνει στα επεισόδια που βλέπουμε, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Η Ευανθία δεν θέλει την Ιουλία για νύφη της γιατί ήθελε ένα διαφορετικό κοινωνικό status για τη νύφη της, να είναι πιο ευκατάστατη ενώ είναι ένα κορίτσι από χωριό, χωρίς προίκα. Ήθελε κάτι διαφορετικό, ανώτερο για τον γιο της».

Η Νάνσυ Μπούκλη, που ενσαρκώνει την Ιουλία, μίλησε για το ρόλο της αλλά και για το πως μέχρι και σήμερα η σχέσεις μεταξύ νύφης και πεθεράς δοκιμάζονται:

«Η Ιουλία είναι μια κοπέλα που αγαπάει πολύ τον σύζυγό της και δεν της αρέσει αυτό που συμβαίνει με τον Κίμωνα. Αλλά σίγουρα δεν της αρέσει και που ο Φωκάς δεν μιλάει στην μητέρα του παραπάνω, πιο ενεργητικά, να της βάλει ένα όριο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο της εποχής, που συμβαίνει και σήμερα, οι σχέσεις αυτές που έχουν οι γιοι με τις μανάδες τους. Με προβλημάτισε που είμαστε στη σειρά σε μία εποχή, στο ’50, και μέχρι και σήμερα, στο 2025, ακόμα οι νύφες περνάνε «βασανιστήρια» από τις πεθερές» με τον Μιχάλη να συμπληρώνει:

«Μιλώντας με κόσμο στο δρόμο, μου αποκαλύπτουν, κυρίως οι γυναίκες, ότι έχουν μια τέτοια περίπτωση σπίτι τους ή στον περίγυρο τους, με μια πεθερά που είναι από πάνω τους όπως στη σειρά».

Στη συνέχεια η Νάνσυ αποκάλυψε για τη σχέση της Ιουλίας και του Φωκά πως: «Από την πρώτη στιγμή αυτοί οι δύο άνθρωποι κατάλαβαν ότι θα ενωθούν, ήταν πολύ αμοιβαίο, ερωτεύτηκαν κατευθείαν» και συμπληρώνει ο Μιχάλης:

«Και δημιουργήθηκε ένας άρρηκτος δεσμός, που δεν διαρρηγνύεται με τίποτα, όσα εμπόδια κι αν βρεθούν στον δρόμο τους. Και είναι από τα μόνα ζευγάρια στην ελληνική τηλεόραση που η αγάπη τους είναι τόσο δυνατή που ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Δεν υπάρχουν παράνομοι δεσμοί, που συνήθως αυτά λειτουργούν στην τηλεόραση».

O αγαπημένος ηθοποιός έδωσε κι ένα μικρό spoiler για τη συνέχεια της ιστορίας τους: «Θα συμβεί κάτι στα επόμενα επεισόδια που θα κάνει να ξεχειλίσει το ποτήρι. Το σκηνικό που συμβαίνει με τον Κίμωνα δεν θα το αφήσει έτσι. Υπάρχει μια περίοδος που τα βάζει με την Ιουλία γιατί φοβάται μην την χάσει αλλά μετά όταν αποκαλύπτεται ότι όλο αυτό είναι μια σκευωρία, λειτουργεί αναλόγως» ενώ η Νάνσυ αποκάλυψε πως «δεν θα έχει happy end η ιστορία της Ιουλίας και του Φωκά, δεν θα χωρίσουν αλλά θα έχουν πικρό τέλος».

