Επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, επέστρεψε σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, με τον Λάκη Λαζόπουλο να αναλαμβάνει τα ηνία της σάτιρας και της παρουσίασης.

Στο στόχαστρο της σημερινή εκπομπής, μπήκαν ορισμένα από τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Η άφιξη της Γκιλφόιλ και η συνάντηση με το Μητσοτάκη στο πρώτο θέμα, ενώ τα ΕΛΤΑ, ακολουθούν, με όσους έφαγαν πόρτα στα κλειστά καταστήματα.

Η ερμηνεία του Λάκη Λαζόπουλου κερδίζει το ενδιαφέρον, καθώς για μία ακόμη φορά, δημιούργησε τους δικούς του στίχους, παραποιώντας γνωστά, ελληνικά κομμάτια. Το ντουέτο το συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτές και πολιτικοί, οι οποίοι μέσα από τα «πειραγμένα» βίντεο έδωσαν την προσωπική του άποψη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6yz2rywqw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ο Μητσοτάκης, δεν ήξερε και για τα ΕΛΤΑ. Όχι μόνο ήξερε, αλλά αυτός έδωσε και την εντολή… καλείστε τα…», σημειώνει σατιρικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Επόμενο θέμα στην αποψινή εκπομπή, ήταν η συνάντηση της Γκίλφόιλ με το Μητσοτάκη, ενώ φυσικά και το παρουσιαστικό της, δεν έφυγε από το ραντάρ του κωμικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6z45yvkrnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τελευταίο είδε τον κακομοίρη τον Μητσοτάκη», σημειώνει χαρακτηριστικά γελώντας, ενώ αμέσως μετά πέφτει το επόμενο «πειραγμένο» βίντεο της παραγωγής.

Από τα υπουργία και τη βουλή, την έβαλε στα μπουζούκια ο Λαζόπουλος!

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6yu6g2ma6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παρομοίωση του κωμικού που φέρνει το Μητσοτάκη, δίπλα από το Mr. Bean, κάνει το κοινό να ξεσπά σε γέλια.