Τη στάση που κρατάει απέναντι στις αρνητικές κριτικές εξέφρασε η Ευγενία Σαμαρά.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Ευγενία Σαμαρά, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Ειδικότερα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική της πορεία, ενώ απάντησε και στα σχετικά ερωτήματα των παρουσιαστών για τις αρνητικές κριτικές.

Όσα ανέφερε η Ευγενία Σαμαρά

Αναφερόμενη λοιπόν στις κριτικές και ιδιαίτερα τις αρνητικές, η Ευγενία Σαμαρά, δήλωσε πως αν και δεν την ενδιαφέρει η γνώμη των υπολοίπων, πολλές φορές τα σχόλια, δεν μπορούν να την αφήσουν ανεπηρέαστη.

«Έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Δεν είναι ότι δεν με επηρεάζει καθόλου, απλώς πολύ γρήγορα καταλαβαίνω πως αυτά τα σχόλια δεν είναι δικά μου», σημείωσε αρχικά.

Επισήμανε μάλιστα μεταξύ άλλων, πως δεν θεωρεί ευχάριστο τον σχολιασμό, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου τα αρνητικά σχόλια προς το πρόσωπό της, την ενδιαφέρουν όλο και λιγότερο: «Όσο μεγαλώνω, όλο και λιγότερο με επηρεάζει. Δεν νομίζω ότι κανείς τρελαίνεται να τον κρίνουν αρνητικά, αλλά ούτε και το υπερβολικά θετικό πια το ακούω. Κάνω τη δουλειά μου, ξέρω ποια είμαι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5nxwwcm541?integrationId=40599y14juihe6ly}