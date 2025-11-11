Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, ξανά στον αέρα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η Αγγελική Νικολούλη, πιστή στο ραντεβού της επιστρέφει δυναμικά με το «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και το πρώτο teaser της εκπομπής, υπόσχεται να παρουσιάσει μία σκοτεινή υπόθεση.

Μόλις μία εβδομάδα δεν προβλήθηκε η αγαπημένη εκπομπή της Παρασκευής, με τα φώτα να μένουν σβηστά στις 7 Νοεμβρίου, καθώς η εγκεκριμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έχασε την μητέρα της μερικές ημέρες νωρίτερα.

Με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση ευχαρίστησε το κοινό και όσους στάθηκαν στο πλευρό της, ενώ έδωσε ραντεβού στον «αέρα» για αυτή την Παρασκευή.

Πιστή λοιπόν στο καθήκον, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Αγγελική Νικολούλη δημοσίευσε το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής, στο οποίο παρουσιάζει μια ανατριχιαστική υπόθεση.

{https://www.instagram.com/p/DQ7UXoIDB4N/?hl=el}

Τα στοιχεία που δίνει ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα του teaser η δημοσιογράφος, αφορούν την εξαφάνιση μιας μητέρας, με τον αφηγητή να αναρωτιέται: Τι είδε και την εξαφάνισαν;

Οι απαντήσεις και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, έρχονται στο φως.

«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 23:20.