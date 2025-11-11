«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30.

Όλες οι εξελίξεις για τα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Πόρτο Λεόνε».

Επεισόδια 20 και 21, Δευτέρα 1η και Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30.

«Πόρτο Λεόνε» - Όλες οι εξελίξεις

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 20

Ο Καπετανάκος ζητάει από τον Γιάμαρη να του φέρει πίσω το τετράδιο που έβαλε να του κλέψουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιμένει στην προσπάθειά της να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί ο Αντρέας.

Η Κοραλία με τη Βίκυ βρίσκονται στο τμήμα για να υποβάλλουν μήνυση για την κακοποιητική συμπεριφορά του Σήφη και ο Καστίλιας βάζει µπροστά το σχέδιό του προκειµένου να παγιδέψει τον Γρηγόρη, αποδεικνύοντας την ενοχή του.

Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον, ενώ η Αλεξάνδρα έρχεται αντιµέτωπη µε τον Γιάμαρη που της ζητάει εξηγήσεις σε σχέση µε την Αγγελική.

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 21

Ο Γιάμαρης προσπαθεί να εκμαιεύσει από την Αλεξάνδρα το σχέδιο που υποθέτει πως έχει για την Αγγελική και την μεσολάβησή της να της βρει δουλειά δίπλα στον Γρηγόρη.

Εκείνη αρνείται τα πάντα, ενώ δέχεται πίεση και από τον Καπετανάκο, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι σκαρώνει με τον Στελάρα πίσω από την πλάτη του.

Ο Ορέστης σε μια προσπάθειά του να μάθει πληροφορίες για το πώς έφτασε το ρολόι που είχε δώσει στη Βούλα στο χέρι του Ιορδάνη Αρχοντή, συντάσσει μια επιστολή με την οποία επιχειρεί να τον προσεγγίσει.

Ωστόσο, η Λένα καλεί τη Βούλα στο σπίτι της προκειμένου να ζητήσει άδεια από τη μητέρα της να ξεκινήσει μαθήματα μαζί της.

Όταν το τραπέζι προς τιμήν της Αγγελικής, για το θάρρος που έδειξε με τον δράστη της διάρρηξης, ξεκινά, ο Γιάμαρης καταφτάνει δίνοντας στη Γαλήνη ένα ακόμη χτύπημα, αποκαλύπτοντάς της τη σχέση Στράτου και Αγγελικής.