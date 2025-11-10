Όσα δήλωσε ο Γιώργος Σαμπάνης λίγο πριν την πρεμιέρα του στο «Βοτανικό».

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο και τη Φαίη Θεοχάρη στη σκηνή του Βοτανικού, ενώ η κάμερα του «Happy Day», βρέθηκε στα καμαρίνια.

Έτσι, ο Γιώργος Σαμπάνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής παραχωρώντας μία σύντομη συνέντευξη, απόσπασμα της οποία προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον αέρα του Alpha.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Σαμπάνης

Μιλώντας λοιπόν στην δημοσιογράφο της εκπομπής, Όλγα Λαφαζάνη, ο ερμηνευτής και στιχουργός, δεν παρέλειψε να σημειώσει πως πριν από κάθε πρεμιέρα τον καταβάλει το άγχος του, ενώ λίγο πριν βγει στη σκηνή, κάνει το σταυρό του.

«Πριν από κάθε πρεμιέρα κάνω τον σταυρό μου. Δεν μπορώ να αποφύγω το άγχος με τίποτα μετά από 18 χρόνια σε πρεμιέρες, είναι φοβερό το άγχος. Θέλω 10 λεπτά να συντονιστώ για το τι πρέπει να κάνω, αύριο θα είμαι άλλος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, δήλωσε πως θα ήταν παρούσα στην πρεμιέρα του: «Η Ιωάννα εννοείται ότι θα είναι σήμερα εδώ στην πρεμιέρα μου. Πώς γίνεται να μην είναι;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4ujf2qn7n5?integrationId=40599y14juihe6ly}