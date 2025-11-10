«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Απόψε στις 22:30.

Δύο γυναίκες, δυνατές κι ευάλωτες, αντίπαλες στα θέλω τους αλλά με κοινή αφετηρία τη δύναμη της αγάπης τους για το παιδί τους. Λένα Βούλγαρη (Χριστίνα Μαθιουλάκη) και η Ξένη Φραγκούλη (Μαρία Καβουκίδου), ανιψιά και θεία στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η μια το γέννησε και της το πήρανε για να μην στιγματιστεί η ίδια και η οικογένειά της, η άλλη το μεγαλώνει απαντώντας έτσι στην κοινωνική επιταγή για το πότε μία γυναίκα επιτελεί την αποστολή της, αλλά και στη δική της βαθιά ανάγκη να γίνει μάνα.

Δύο γυναίκες πιεσμένες από τον κοινωνικό περίγυρο, για ίδιους κι αντίθετους συνάμα λόγους. Θα καταφέρουν να μεταβολίσουν όλη αυτή την κοινωνική καταπίεση σε δύναμη κι αντοχή προκειμένου ν΄ ακολουθήσουν αυτό που επιτάσσει η καρδιά τους;

Και τι θα γίνει όταν οι δύο αυτές γυναίκες, μανάδες και οι δύο, μανάδες καρδιάς και ψυχής, θα συγκρουστούν μεταξύ τους με όλη τη δύναμη της αγάπης τους διεκδικώντας το ίδιο πλασματάκι;

«Πόρτο Λεόνε»: Όσα αποκάλυψε η Μαρία Καβουκίδου και η Χριστίνα Μαθιουλάκη

Η Μαρία Καβουκίδου (Ξένη) και η Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα), προσκεκλημένες της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα», μίλησαν γι αυτή τη σχέση που τις ενώνει αλλά και τις χωρίζει. Για πάντα ( ; ) Η Λένα κι η Ξένη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θα μπορέσουν άραγε κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική δύναμή τους θα προκύψει όταν ενώσουν τα θέλω τους και συμμαχήσουν απέναντι στους κοινούς εχθρούς ;

Στην εξαιρετικά δύσκολη θέση που βρίσκεται η Λένα, δέχεται απόρριψη από παντού και λέει «ναι» στην οικογένειά της και δέχεται να δώσει το ίδιο της το παιδί.:

«Δέχεται αναγκαστικά» εξηγεί η Χριστίνα Μαθιουλάκη «Γνωρίσαμε τη Λένα σε μια δύσκολη φάση της ζωής της , φοβισμένη, ανασφαλής. Δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει πώς να χειριστεί την απόρριψη αυτού με τον οποίο είναι ερωτευμένη, την απόρριψη της οικογένειας, την απόρριψη του πατέρα και μετέπειτα την απόρριψη και της ίδιας της κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους αναγκάζεται να δώσει και το παιδί».

Ποιος είναι ο σύμμαχος της Λένας σε όλο αυτό; Η μητέρα της ή ο αδελφός της;

«Περισσότερο σύμμαχός της είναι ο παππούς της που έρχεται μετά. Η μητέρα της είναι σύμμαχός της αλλά αναγκάζεται να υποχωρήσει, έχοντας υποταχθεί στις ανάγκες και τα θέλω του συζύγου της, δηλαδή του πατέρα μου. Οπότε, ο μόνος σύμμαχος που έχω στην αρχή, την ίδια μου τη μητέρα, στην πορεία την χάνω. Και αρχίζει ο αγώνας της Λένας, που μετά από όλα αυτά αλλάζει, δυναμώνει…. Η Λένα δεν γνωρίζει ότι ο αδελφός της σκότωσε τον πατέρα του παιδιού της. Θα το μάθει πολύ αργά».

Η Ξένη παρουσιάζεται σκληρή. «Η Ξένη είναι μια γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας για εκείνη την εποχή που δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Αλλά είναι ένα παιδί που της το έχουν τάξει. Δεν το έχει κλέψει» υποστηρίζει η Μαρία Καβουκίδου.

«Στην αρχή η Ξένη είναι ανοιχτή στην ανάγκη της ανιψιάς της να βλέπει το παιδί, να έρχεται στη Σύρα, αλλά ο Ντίνος Βούλγαρης απαγορεύει αυτό στην κόρη του. Και λέει στην Ξένη «πρόσεχε τι τάζεις». Μέσα σε όλη αυτή την ανάγκη της Ξένης να κρατήσει αυτό το παιδί μακριά από την βιολογική του μητέρα, την ανιψιά της, γυρνάει λίγο το μυαλό. Έχουμε ρωγμές… Δεν είμαστε μονοδιάστατοι χαρακτήρες, μπορεί να γίνει, μπορεί να αλλάξει. Έχουμε ρωγμές και οι χαρακτήρες και οι άνθρωποι στη ζωή μας».

Ο Μιχάλης Αεράκης, ο καπετάν Μανώλης, πατέρας της Ξένης και παππούς της Λένας, σε ποια θα σταθεί; Ποια θα στηρίξει;

«Θα στηρίξει την εγγονή του» σύμφωνα με τη Χριστίνα Μαθιουλάκη. «Συνδέεται συναισθηματικά και με τις δύο. Έρχεται αντιμέτωπος με το ψέμα της κόρης του, στη μία περίπτωση υπάρχει και το αίσθημα της προδοσίας. Δεν του λέει κανείς την αλήθεια παρά μόνο η εγγονή του. Οπότε θα πάει με το μέρος της αλήθειας». Και… «Δεν είναι μόνο το ψέμα της Ξένης είναι και της Γαλήνης, αλλά το χρεώνεται η Ξένη» υποστηρίζει η Μαρία Καβουκίδου.

Στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:30, θα δούμε μία πολλή ενδιαφέρουσα «συνάντηση» θείας και ανιψιάς, η οποία θα ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Η Λένα αντίθετα απ’ αυτό που θα πίστευε κανείς, αισθάνεται βαθιά μέσα της το έντονο μητρικό ένστικτο, είναι αποφασισμένη να κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να καταφέρει να πάρει στην αγκαλιά της το παιδί της. Και για να το καταφέρει είναι έτοιμη να κάνει τις απαραίτητες συμμαχίες για να έχει τη βοήθεια που χρειάζεται.

Η Ξένη, θα παλέψει κι αυτή με νύχια και δόντια για να καταφέρει να κρατήσει μαζί της το μωρό αυτό που λατρεύει , καλύτερα κι από δικό της παιδί.