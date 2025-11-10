Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις.

Είναι πετυχημένος, ευγενικός, τελειομανής, με μεγάλο πάθος για τη δουλειά του, ενώ πρόσφατα έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Καινούργιου. Ο λόγος για τον 35χρονο επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι συνιδιοκτήτης γνωστών bar restaurants στο Κολωνάκι, τα οποία θεωρούνται hot spots της αθηναϊκής νύχτας. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον απαιτητικό χώρο της εστίασης και της διασκέδασης. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου επισκέπτεται αρκετά συχνά τις επιχειρήσεις του αγαπημένου της.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr