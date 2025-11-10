Τις πρώτες τις δηλώσεις μετά την δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης της έκανε στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή (9/11) την εγκυμοσύνη της και σήμερα στην εκπομπή της Super Κατερίνα, έκανε τις πρώτες δηλώσεις. Με ένα κολλητό φόρεμα και ροζ μπαλόνια στο στούντιο, η είσοδός της έγινε με το τραγούδι Mamma mia.

«Θα μιλήσω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Σκεφτόμουν αν πρέπει και πότε να το πω. Το είχατε καταλάβει από νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι καλό εμείς οι γυναίκες να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Υπάρχουν οι απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια, που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλά φοβάσαι» περιέγραψε.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή κάθε μανούλα έχει το άγχος και την αγωνία να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ για την διακριτικότητά σας» πρόσθεσε.

«Νιώθω ευλογημένη, είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια των γιατρών με ορμόνες κτλ. Όταν είπα το καλοκαίρι ότι σταματάω για ένα διάστημα, να μην το σκέφτομαι, ήρθε ομαλά και από μόνο του. Δεν θέλω να απογοητεύεστε» σχολίασε.

«A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.