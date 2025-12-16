Η παρουσιάστρια ζήτησε να αλάξουν το τραγούδι της εισόδου της, γιατί έχει άλλον τραγουδιστή για γούρι.

Αποχώρησε με το «καλημέρα» η Κατερίνα Καινούργιου από το πλατό του Super Katerina, καθώς η ίδια έχει δηλώσει προληπτική και πάντα κατά την είσοδό της θέλει να ακούγεται τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου - ο οποίος της έχει φέρει γούρι-.

Οταν λοιπόν οι συνεργάτες της, της έβαλαν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Καίτης Γαρμπή, η παρουσιάστρια έκανε στορφή και έφυγε από το πλατό, ζητώντας να αλλάξουν το τραγούδι.

Μόνο όταν μπήκε το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Όσο τίποτα σε θέλω», εμφανίστηκε ξανά και καλημέρισε τους τηλεθεατές της.

«Πως σας ήρθε; Ωραία Χριστούγεννα έχουμε. Θα έρθω εδώ θα πούμε την πρώτη καλημέρα και μετά θα βάλετε τα χριστουγεννιάτικα, διότι έχω γούρια, είμαι αυτό που λένε προληπτική. Αν δεν ξεκινήσει η εκπομπή με Οικονομόπουλο κάτι δεν πηγαίνει καλά», είπε.

{ps://exchange.glomex.com/video/v-dezhbn7s0enl?integrationId=40599y14juihe6ly}