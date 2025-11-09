Εφ' όλης της ύλης παρέμβαση αλλά και σκληρή κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα πραγματοποίησε μέσω της συνέντευξής του, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Εφ' όλης της ύλης παρέμβαση αλλά και σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα πραγματοποίησε μέσω της συνέντευξης, που προβλήθηκε από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

{https://www.instagram.com/p/Ck09Tk4IKzi/}

{https://www.instagram.com/p/Cfe7a9fIsDt/}

Στο προφίλ της στο linkedin, αναφέρεται πως έχει σπουδές στη Δημοσιογραφία, την Επικοινωνία και την Στρατηγική & Διοίκηση Κοινωνικών Μέσων στην Αρχιτεκτονική Μηχανική - Επιστήμη & Μηχανική Υλικών του ΕΜΠ.

{https://www.instagram.com/p/CaaZESOs5CE/}

{https://www.instagram.com/p/CDSWItmpejG/}

Είναι επίσης, παρουσιάστρια του IRIS TV. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική διαδικτυακή πλατφόρμα, ανεβάζοντας βίντεο στο YouTube.

Το IRIS Studios ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον χώρο τηλεοπτικών παραγωγών, live streaming, φωτογραφήσεων και διαφήμισης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZSfW42S36ig}

Εθνικά θέματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι, πολιτιστικές αξίες που χάνονται, όπως και τα ζητήματα της παιδείας, αποτελούν τα κύρια θέματα που έχει παρουσιάσει η δημοσιογράφος Ιρένα Αργύρη, η οποία τηρεί χαμηλούς τόνους.