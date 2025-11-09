Πυρά προς την Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έριξε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Ευχαριστώ κι εγώ, και η Γεωργία και ο Κώστας, για αυτό το κύμα συμπαράστασης από τον ελληνικό λαό» είπε στην αρχή της συνέντευξής του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1.

«Η απώλεια της Λένας, είναι κάτι που με έφερε πιο κοντά στους ανθρώπους αυτούς, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας αναφορά στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών».

Ανήλικη η αντιμετώπιση της κυβέρνησης

Κριτική άσκησε ο κ. Σαμαράς και για την πολτική της κυβέρνησης έναντι των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας ότι η προσέγγισή της ήταν «χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος. Η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Ελληνα και χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο αλλά και ιδιαίτερα το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

Για την ακρίβεια τόνισε πως η βασική αιτία είναι η ενέργεια. «Η ενεργειακή πολιτική είναι λάθος, το χρηματιστήριο ενέργειας είναι λάθος. Το ΦΠΑ παραμένει ψηλά για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει υπερπλεονάσματα.

Πρότεινε μία παραγωγική οικονομία, περιορισμένου κόστους. «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεικτό επενδυτικό ταμείο, με την συμμετοχή του κράτους, σε σύμπραξη με άλλες επενδύσεις».

Αναφέρθηκε στην στήριξη του αγροτικού κόσμου αλλά και στη δημιουργία ισχυρή βιομηχανίας. «Η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει την λειτουργία των ελληνικών βιομηχανιών και όχι να βοηθάει στην εξαγορά τους. Πρέπει να λειτουργούμε με εσωτερικό καπιταλισμό».

«Εγώ τον έκανα υπουργό»

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε «πολιτικές και αξιακές» τις διαφορές του με τον πρωθυπουργό και του καταλόγισε ότι μεταλάσσει τη ΝΔ σε «υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ»:

«Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Βολές σε Μητσοτάκη

Αρνήθηκε ότι υπάρχουν γέφυρες επιστροφής και περιέγραψε ως προσχηματική τη διαγραφή του:

«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Άνγκελα Μέρκελ

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στην Άνγκελα Μέρκελ ανέφερε «Εάν τότε η Μέρκελ μάς στήριζε θα είχαμε αποφύγει όλη αυτήν την περιπέτεια. Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιγνίδι. Δεν ξεχνώ ότι το 2012 , πάνω στη χειρότερη ώρα, μου πρότεινε μέσα στην Καγκελαρία να βγούμε από το ευρώ ώσπου να ‘φτιαχτεί’ η οικονομία. Εγώ της είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι και δεν κάνω καμία τέτοια συζήτηση. Μου είπε θα μας πληρώσει ό,τι θέλαμε για ενέργεια και φάρμακα. ‘Κουβέντα δεν δέχομαι’ της είπα, εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε».

Ο κ. Σαμαράς απάντησε στην κριτική για τα «Ζάππεια» την εποχή των μνημονίων λέγοντας: «Λοιδωρούν αυτόν που αποκάλυψε το πρόβλημα και όχι εκείνους που το συνέχισαν. Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστά, να υποσχεθώ ότι θα καταργήσω τα μνημόνια και να κάνω κωλοτούμπα όπως ο κ. Τσίπρας» είπε ο κ. Σαμαράς που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους «Τσίπρα, Καμμένο, Χρυσή Αυγή» που όπως είπε, «ενωμένοι σαν μια γροθιά έπληξαν την ίδια την πατρίδα. Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη».

Κάσος

Σκληρή ήταν η κριτική Σαμαρά και στα εθνικά θέματα αλλά και στον Γ. Γεραπετρίτη:

«Φοβηθήκαμε ακόμη και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Μας εμπαίζει ακόμη και η Λιβύη. Και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε διεθνώς, τα βρήκε με την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία του Μερτς που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι οξύμωρο οι χώρες που κόπτονται για τη Δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου».

Και πρόσθεσε: «Ο Ελληνας ΥΠΕΞ επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για έρευνες νότια της Κρήτης. Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών και ο Γεραπετρίτης λέει ότι τουλάχιστον αυτή πρέπει να εφαρμοστεί. Ακόμη και η Αίγυπτος παίζει παιχνίδια με την Μονή Σινά. Εγώ έστησα την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ και δεν καταλαβαίνω αυτή την αφασία, για να μην πω τίποτε άλλο, της κυβέρνησης και τη στάση της ”και με τον αστυφύλαξ και μέ τον χωροφύλαξ για την Τουρκία”»