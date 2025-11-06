Δάκρυα συγκίνησης έφερε η ιστορία της Νίκης στο Deal.

Ανατροπές, συγκίνηση, δάκρυα και χαμόγελα έφερε το αποψινό επεισόδιο του Deal, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σήμερα η Νίκη ανέλαβε δράση και έκατσε απέναντι από τον τραπεζίτη με το κουτί με τον αριθμό «1». Αρχικά λοιπόν, συστήθηκε στο κοινό και στον Γιώργο Θαναηλάκη, ενώ μοιράστηκε μαζί τους την περιπέτεια υγεία του γιου της, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα στο πλατό.

Σε δεύτερο χρόνο, όταν ο Γιώργος Θαναηλάκης, ρώτησε τη Νίκη, που θα επενδύσει το χρηματικό ποσό που θα κερδίσει από το παιχνίδι, η ίδια δήλωσε πως σκοπός είναι να καλύψει τις ανάγκες του γιου της και να βρει μία Αγιογράφο για να δημιουργήσει μία Αγιογραφία της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας έξω από την εντατική όπου περιμένουν οι μανούλες να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τα μωράκια τους.

Deal: Έφυγε με 9.000 ευρώ – Στο κουτί της είχε τις 20.000

Προς το τέλος του παιχνιδιού, είχε κρατήσει μέσα τα ποσά του 1 ευρώ, τις 2.000 και τις 20.000 ευρώ, η προσφορά που έφτασε από τον τραπεζίτη ήταν 5.500 ευρώ. Η ίδια την αρνήθηκε και δήλωσε πως θα κάνει αντιπροσφορά, ωστόσο στην πορεία, άλλαξε την γνώμη της.

Αμέσως μετά, η Νίκη, επέλεξε το κουτί με τον αριθμό «9» και το νομό Αττικής, όπου και αφαίρεσε από το παιχνίδι τις 2.000 ευρώ.

Στον πίνακα παρέμεινε το 1 ευρώ και οι 20.000 ευρώ, ενώ το τηλέφωνο ξανά χτύπησε και ο τραπεζίτης της χάρισε τις 9.000 ευρώ, ποσό το οποίο η ίδια δέχτηκε και δάκρυσε από συγκίνηση.

Η ανατροπή ωστόσο ήρθε όταν άνοιξαν τα δύο τελευταία κουτιά και αποδείχθηκε πως το δικό της, με τον αριθμό «1», περιείχε τις 20.000 ευρώ.

Παρά το γεγονός πως θα μπορούσε να είχε φύγει με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, η Νίκη δεν έχασε το χαμόγελό της και έφυγε από το πλατό εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη.

