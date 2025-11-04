Η Νίνα Μαζάνη στον Σταυρό του Νότου.

Μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Νίνα Μαζάνη στο Club του Σταυρού του Νότου το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου 2025 καταφέρνοντας για ακόμα μια φορά να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Το μαγικό με τη Νίνα Μαζάνη είναι ότι μετατρέπει τη σκηνή σε ένα απίστευτα ενεργειακό μέρος όπου με την ερμηνεία της, το επικοινωνιακό ταλέντο της και το μπρίο της αφήνει το ξεχωριστό της αποτύπωμά της.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια για δύο και πλέον ώρες παρέσυρε το κοινό στο μοναδικό μουσικό της σύμπαν! Ελληνικές και διεθνείς μελωδίες, δυνατές ερμηνείες, συγκίνηση, και ένα ατελείωτο party.

Μαζί με τους μουσικούς της, παρουσίασε ένα δυνατό live show με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το πάθος. Η Νίνα Μαζάνη αναμένεται να πραγματοποιήσει ακόμα μια εμφάνιση στο Club του Σταυρού του Νότου την 1η Δεκεμβρίου που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Μαζί της επί σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί: Μάριος Καραμπότης Πιάνο, Πέτρος Σπυθουράκης: Ηλεκτρική Κιθάρα, Μίνως Πετσετάκης: Μπάσο, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου: Τύμπανα, Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι-Μαντολίνο και ο Γιάννης Δίσκος: Σαξόφωνο-Κλαρίνο.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συστήθηκε στο κοινό το 2022 δισκογραφικά κυκλοφορώντας την πολύ επιτυχημένη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί».

Ένα χρόνο αργότερα τα τραγούδια «Το νόημα της Ζωής» και το ντουέτο «Η Γιορτή» με τον Πάνο Μουζουράκη ακούστηκαν στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» και το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «ΦΩΣ» από τη Minos Emi, Α Universal Music Company. Φυσικά, oι διασκευές των τραγουδιών «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Στη Θάλασσα» με τον Papazo για την online σειρά επεισοδίων του στο Tik Tok, έχουν γίνει το soundtrack του 2025!