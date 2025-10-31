Όσα δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης για την επαγγελματική του πορεία.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» έκανε δηλώσεις ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, τα σχέδια του και την καριέρα του.

Σημείο αναφοράς, στην σύντομη συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στην εκπομπή, ήταν το «Παρά Πέντε» και η πορεία του μετά από την μεγάλη επιτυχία.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, αποκάλυψε αρχικά πως η υποκριτική, δεν είναι κάτι που του λείπει πλέον, ωστόσο χρειάζεται περισσότερο ελεύθερο χρόνο: «Δεν μου λείπει η υποκριτική. Γενικότερα αλίμονο και αν μου έλειπε κάτι φέτος. Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότερη Αίγινα. Είμαι χαρούμενος με όσα ζω φέτος, το απολαμβάνω αλλά δεν έχω ανεξάντλητη ενέργεια. Ήταν πολλά, πράγματα που έκανα στα 33 μου, τώρα είμαι 20 χρόνια μετά, ζορίζομαι...».

Αναφορικά με τα μελλοντικά του σχέδια, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μετά αν ήθελα να κάνω κάτι, θα ήταν να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο. Να σκεφτώ τι θα ήθελα να γράψω. Να έχω καθαρό μυαλό και καθαρή καρδιά για να γράφω».

«Υπήρχε ένα τεράστιο βάρος. Δεν είχα άλλα πράγματα τότε ίσως, δεν είχα να δώσω τίποτα ήμουν κουρασμένος, είχα ανθρώπους που περίμεναν κάτι να δώσω», σημείωσε σχετικά με την πορεία του ύστερα από την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως αναμένεται και ένα επετειακό επεισόδιο για την αγαπημένη σειρά, ενώ ο ίδιος λίγες εβδομάδες νωρίτερα ζήτησε από του τηλεθεατές παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για το σενάριο.

