«Ο Δικαστής» - Μέχρι που θα φτάσει για να σώσει το παιδί του; Πρεμιέρα 2 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

«Ο Δικαστής»: Η πλοκή της ιστορίας – Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου(Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00, διπλό επεισόδιο.

Επεισόδιο 1

Ο δικαστής Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) βλέπει τη ζωή του να διαλύεται, όταν τη μέρα που κλείνει χρόνος από τη δολοφονία της συζύγου του, ο γιος του Άλκης, (Νικόλας Χαλκιαδάκης) προκαλεί ένα τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του.

Ο Δικαστής, πιστός στις αρχές του, αποφασίζει αμέσως πως ο Άλκης πρέπει να παραδοθεί. Πηγαίνοντας, όμως, μαζί του στο αστυνομικό τμήμα, ανακαλύπτει πως το θύμα είναι γιος του Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Ενός σκληρού «βασιλιά του υποκόσμου». Ο Δικαστής αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του γιου του μετατρέπει το ατύχημα σε ζήτημα ζωής και θανάτου για το παιδί του. Αποφασίζοντας να τον προστατεύσει, λέει ψέματα στην Αστυνομία και απευθύνεται για βοήθεια στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος), που χρωστά στον Δικαστή ευγνωμοσύνη.

Η απαίτηση είναι μια: να εξαφανιστεί το αμάξι που οδηγούσε ο γιος του.

{https://www.youtube.com/watch?v=jeD9mMN7gw4}

Επεισόδιο 2ο

Η σύλληψη του νεαρού που θα εξαφάνιζε το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, πέφτει σαν βόμβα.

Ο Δικαστής πρέπει να κινηθεί άμεσα. Καλεί την παλιά του φοιτήτρια, δικηγόρο Κλέλια Μανιάτη (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) να υπερασπιστεί τον νεαρό, που εκτός από κλεφτρόνι είναι και ανιψιός του Νώντα.

Στο νοσοκομείο, η σύζυγός του Σταβέρη, Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου), είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Της παρέχουν για στήριξη την ψυχολόγο Βέρα Θωμαϊδη (Μαριάννα Πολυχρονίδη), που είναι αδελφή της νεκρής συζύγου του Δικαστή και θεία του Άλκη.

Οι δύο γυναίκες έρχονται κοντά, χωρίς να γνωρίζει καμιά τους, ότι ο Άλκης είναι αυτός που χτύπησε με το αυτοκίνητο του τον Λευτέρη (Γιάννης Σύριος).

Παράλληλα, ο Σταβέρης σίγουρος πως δεν πρόκειται για ατύχημα αλλά για συμβόλαιο θανάτου, δίνει εντολή στους μπράβους του να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο που θα τον φέρει πιο κοντά στον ένοχο. Και δεν θ’ αργήσει να το βρει.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:30

Επεισόδιο 3

Κι ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του, αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη.

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) και τον ψάχνει για να του μιλήσει.

Και όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια (Νόνη Ιωαννίδου) επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης) για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.