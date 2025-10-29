«Ο Δικαστής» - Πρεμιέρα Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00. Κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα … Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Η ιστορία:

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη.

Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

«Ο Δικαστής»: Τα πρόσωπα που ενώνουν το παζλ της ιστορίας

Στον κόσμο του «Δικαστή», κάθε ιστορία έχει πολλά πρόσωπα και κάθε πρόσωπο τη δική του αλήθεια. Κάποιοι ζουν με οδηγό τον Νόμο και τη Δικαιοσύνη, άλλοι κινούνται μέσα στο σκοτάδι του υποκόσμου, όπου η εξουσία και η παρανομία ορίζουν τους κανόνες.

Κάθε μία από αυτές τις ζωές συνδέεται με τις άλλες, πλέκοντας ένα σύνθετο παζλ συγκρούσεων, μυστικών και επιλογών, που θα καθορίσουν την τύχη όλων.

Ποια είναι τα πρόσωπα που ολοκληρώνουν το παζλ της ιστορίας, ποια είναι τα πρόσωπα που πυροδοτούν το δράμα και τις ανατροπές;

Όλγα Ελευθερίου (ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑ)

Η δυναμική υπαστυνόμος του «ελληνικού FBI» Όλγα Ελευθερίου, αναλαμβάνει την υπόθεση του τροχαίου, όταν εμπλέκεται το όνομα του Μανώλη Σταβέρη, και τρέχει να αποτρέψει τη σύγκρουση των ομάδων του υποκόσμου. Μεγαλώνει μόνη της τον 6χρονο γιο της, δείχνοντας αυτάρκεια και ανεξαρτησία. Έντιμη, ευέλικτη και σκληρή όταν χρειάζεται, παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπηρεσιακή της ιδιότητα και στη συμπάθεια και εκτίμηση που έχει στο πρόσωπο του Δικαστή, Πέτρου Δημητρίου. Όμως πίσω από τη στολή και το καθήκον, η Όλγα είναι κι αυτή μια γυναίκα που η ζωή της κουβαλάει μυστικά.

Τάσος Καραπλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

Το εξιλαστήριο θύμα, που θα βρεθεί μπλεγμένο στην υπόθεση του τροχαίου. Δυναμικός, ενθουσιώδης και ατίθασος, ο Τάσος ονειρεύεται να ξεφύγει από τη φτώχεια και το προσπαθεί με τον λάθος τρόπο. Όταν αναλάβει -μέσω του θείου του Νώντα- να εξαφανίσει το «ένοχο» αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, θα παγιδευτεί σε έναν κόσμο πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι μπορεί να διαχειριστεί. Αναλαμβάνει την ευθύνη σιωπηλά, πιστεύοντας πως έτσι θα βοηθήσει την πολύτεκνη οικογένειά του να ξεφύγει από την οικονομική της ανέχεια. Σύντομα όμως, θα καταλάβει τους κινδύνους που διατρέχει αυτή η επιλογή του και στον αγώνα του να παραμείνει ζωντανός, θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη απειλή, η οποία μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο του Δικαστή να σώσει τον γιο του.

Δράκος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ)

Το αφεντικό της συμμορίας που ανήκει ο Τάσος. Σκληρός και φιλόδοξος, κρύβει πίσω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων που διατηρεί, όλες τις παράνομες δραστηριότητές του. Ερωτευμένος εδώ και χρόνια με την Ειρήνη, πριν αυτή παντρευτεί τον Νώντα, αγαπά τα όπλα, αλλά και τα βιβλία κι είναι ευφυής και διπλωμάτης όταν χρειάζεται. Μπλέκει, όμως, άθελά του στα πόδια του Σταβέρη κι αρχίζει μεταξύ τους ένας ανελέητος πόλεμος.

Νώντας Αγγέλου (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ)

Μηχανικός αυτοκινήτων, παιδί της πιάτσας με παραβατικό παρελθόν. Στην εφηβεία του, ευεργετήθηκε από τον Δικαστή Δημητρίου, που τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του και να ξεφύγει από τον υπόκοσμο. Από τότε, του χρωστάει τα πάντα και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για εκείνον. Όταν ο Δικαστής του ζητήσει βοήθεια, ώστε να εξαφανίσει το αμάξι που οδηγούσε ο Άλκης στο τροχαίο, ο Νώντας θα βρεθεί να μπλέκει όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνα νερά, που απειλούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Ειρήνη Παπαδοπούλου (ΔΑΝΑΗ ΤΑΓΑΡΗ)

Όμορφη, δυναμική και με ένστικτο, η νεαρή σύζυγος του Νώντα περιμένει το πρώτο τους παιδί. Θεία του Τάσου, του νεαρού που αναλαμβάνει να εξαφανίσει το «ένοχο» αυτοκίνητο, θα δει τον ανιψιό της να μπαίνει εξαιτίας του άντρα της σε θανάσιμο κίνδυνο. Και τότε, η Ειρήνη θα αρχίσει να αναθεωρεί όλα όσα πίστευε μέχρι τώρα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο αμφισβήτησης και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Παρασκευή Παπαδοπούλου (ΞΕΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ)

Η μάνα του Τάσου, που είναι ο μεγαλύτερος από τα 4 παιδιά της. Με έναν άντρα στην παρανομία, που την έχει εγκαταλείψει, αφήνοντάς την να μεγαλώσει μόνη της τόσα στόματα, είναι κι αυτή ένα τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, που θα εμπλακεί άθελά της μέσα στον πόλεμο των συμμοριών, προκειμένου να σώσει τα παιδιά της.

Χρήστος Θανούλης (ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΔΗΣ)

Αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο, κάτι που ο Άλκης αγνοεί και ο Χρήστος κρύβει, προκειμένου να προφυλάξει την παράνομη σχέση που διατηρεί με τη Λέττα, γυναίκα του προϊσταμένου του στη δουλειά. Είναι αυτός, που θα πλησιάσει πρώτος το σημείο του τροχαίου και θα καλέσει ασθενοφόρο σώζοντας τον Λευτέρη. Άνθρωπος που ονειρεύεται να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να ζήσει μια άλλη, καλύτερη ζωή, ο Χρήστος δεν θα μιλήσει στις Αρχές για όσα είδε, αλλά την ίδια στιγμή, δεν θα διστάσει, για να εξασφαλίσει τα χρήματα που του χρειάζονται, να πάρει τα πιο παράτολμα ρίσκα.

Λέττα (ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΗ)

Αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο, προσπαθεί να το καταγράψει στο κινητό της, αλλά ο Χρήστος δεν την αφήνει. Ξέροντας πως ο νεαρός που έχουν συλλάβει για το ατύχημα δεν είναι αυτός που είδε με τα μάτια της στο σημείο του τροχαίου, πνίγεται στις ενοχές της και προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο να καταθέσουν, ακόμα κι αν αυτό της δημιουργήσει προβλήματα στον γάμο της με τον ζηλιάρη και κακοποιητικό Μαρίνο. Αγνοεί φυσικά πως ο κίνδυνος, έρχεται από αλλού.

Μαρίνος (ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ)

Σύζυγος της Λέττας, ένας κακοποιητικός άντρας, υπεράνω πάσης υποψίας, που ανάμεσα στους υπαλλήλους στο γραφείο του έχει και τον Χρήστο, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτός διατηρεί σχέσεις με τη γυναίκα του. Τίποτα όμως, ως γνωστόν, δεν μένει μυστικό για πάντα.

Φραντζέσκα (ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΑΡΙΤΗ)

Η κοπέλα του Άλκη. Ένα νεαρό όμορφο και ανέμελο κορίτσι, και συμφοιτήτριά του. Όταν εκείνος θα μπλέξει με το τροχαίο, η Φραντζέσκα δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς του έχει συμβεί και μάταια προσπαθεί να μείνει στη ζωή του. Ώσπου αντιλαμβάνεται πως ο Άλκης έχει δημιουργήσει σχέση με μια άλλη κοπέλα και αγνοώντας ποια είναι αυτή, αποφασίζει να αναλάβει δράση.

Φράγκος (ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΦΥΛΑΧΤΟΣ)

Πρωτοπαλίκαρο του Σταβέρη. Σωματώδης και αδίστακτος, είναι ένας άνθρωπος της δράσης, πάντα έτοιμος να μπει μπροστά σε κάθε δύσκολη στιγμή και να «καθαρίσει» για λογαριασμό του «μεγάλου αφεντικού». Την ίδια στιγμή, όμως, δε μπορεί να κρύψει το ενδιαφέρον του, για τη μικρή κόρη του Σταβέρη, την Άννα.

Βασιλειάδης (ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ)

Επίορκος αστυνομικός, υπηρετεί στην Ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή, δουλεύει μυστικά για λογαριασμό του Σταβέρη. Έχει πάντα τη δική του ατζέντα και τα δικά του συμφέροντα. Ώσπου η Όλγα αντιλαμβάνεται πρώτη τον ύποπτο ρόλο του.

Άγγελος (ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Συμφοιτητής και φίλος του Άλκη, ένας δραστήριος νέος του σήμερα, με καλή πρόθεση και χιούμορ. Είναι ο άνθρωπος που θα συμβουλεύει τη Φραντζέσκα και θα της συμπαρασταθεί, όταν ο Άλκης, μετά το ατύχημα, θα αρχίσει να απομακρύνεται από το περιβάλλον της Σχολής και τους ίδιους.

Κλαίρη Θωμαΐδη (ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η νεκρή σύζυγος του Δικαστή και μητέρα του Άλκη. Γυναίκα τρυφερή, αλλά και δυναμική, διακεκριμένη φωτογράφος, δείχνει να πλήρωσε πολύ ακριβά το πάθος της για τη φωτογραφία, πέφτοντας νεκρή σε ένα κακόφημο σημείο της πόλης, από αυτά που λάτρευε να φωτογραφίζει. Απούσα-παρούσα ως μνήμη και ως αίσθηση, η απώλειά της στοιχειώνει τις ζωές του Δικαστή και του γιου του, σαν ανοιχτή πληγή που δεν λέει να επουλωθεί.