GNTM – Τι και αν ποζάρει κάτω από τη βροχή;

Φωτιά άναψε η Μιχαέλα στο αποψινό σετ του GNTM.

Τι και αν το κόνσεπτ την ήθελε να χορεύει αισθησιακά κάτω από το νερό, η Μιχαέλα, κατάφερε να ανάψει φωτιές με το κορμί της, τα πόδια της και την έκφρασή της.

Άριστα σχόλια απέσπασε από τους κριτές την ώρα που χόρευε αισθησιακά κοιτάζοντας τον Φακό του Κοσμά Κουμιανού.

Δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να χορεύει αισθησιακά μπροστά στους κριτές και τον φακο του φωτογράφου με αποτέλεσμα να έχει πολύ γρήγορα τα «ιδανικά κλικ» για το πλατό του GNTM.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως οι συμπαίχτες της, δεν είχαν την ίδια άποψη με τους κριτές καθώς ακούστηκαν αρνητικά σχόλια από όσους την παρακολουθούσαν στο πλατό.

Ο Μιχάλης Μιγκλής, από την άλλη μάλλον κάτι δεν είχε καταλάβει καλά. Προσπάθησε πολύ, όμως δεν φαίνεται να απέδωσε η προσπάθειά του.