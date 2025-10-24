«Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε τι νέα εβδομάδα
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 16
Ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Άννα για το ψέμα της μητέρας της.
Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση Παράλληλα, ο Άγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από τους Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μια επιχειρηματική τους ανάγκη.
Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής. Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Άννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια.
Κι ενώ ο Ορφέας και η Άννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.
Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 17
Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα και με την βοήθεια του Μάκη στήνει μια ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής. Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την αστυνομία.
Ο Άγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί. Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Άννα, υποχρεώνοντάς την να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα.
Η Φωτεινή σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που την συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του Γιώργο Κανελλόπουλο. Ο Λευτέρης οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 18
Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή.
Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη.
Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή.
Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 19
Ο Θεόφιλος επιμένει να διώξει τη Φωτεινή και τον Λευτέρη, φοβούμενος ότι τα σχέδια που έκαναν με τη Σοφία για το γάμο κινδυνεύουν.
Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει άγρια επίθεση στη φυλακή, αλλά προστατεύεται από τον καλό του Άγγελο.
Και ενώ η Νικαίτη προσμένει την επιτυχία του σχεδίου της, η αλήθεια αποκαθίσταται χάρη στη βοήθεια του Ορφέα και του Κανελλόπουλου. Ο Μάκης διαδίδει φήμες εις βάρος της Άννας αλλά η τιμωρία του φθάνει απροσδόκητα.
Ο Ορφέας, για να αποφύγει τον γάμο και να φύγουν με τη Φωτεινή, προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία του στο μόνο άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει.